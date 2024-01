Marc van der Straten: «Wir können Großes bewirken»

Ducati hat für die Superbike-WM 2024 mit Elf Marc VDS ein fünftes starkes Team dazubekommen. Die langjährige GP-Truppe ist bestens aufgestellt, die Voraussetzungen für Erfolg sind vorhanden.

Das Team Elf Marc VDS stellte sich für die Superbike-WM 2024 vor, wie wir es von ihm gewohnt sind: professionell, stilvoll, glamourös. Das Schloss in Modave bot einen extravaganten Rahmen, das eineinhalbminütige Video in diesem Artikel gewährt sehenswerte Einblicke.

SBK ist für das Team aus Belgien eine neue Erfahrung, nach MotoGP, Moto2, Moto3 und MotoE ist das bereits die fünfte Meisterschaft, an welcher es teilnimmt.

«Der 15. Januar 2024 wird für mich immer ein unvergessliches Datum sein, da wir unser Moto2-Team vorstellten und die Elf Marc VDS Racing-Familie mit der Ankunft unseres neuen Superbike-WM-Teams wuchs», erzählte Teameigentümer Marc van der Straten bei der Präsentation. «Es war schön und motivierend, unsere drei Maschinen mit ihren talentierten Fahrern auf der Bühne zu sehen und zu wissen, dass sie alles geben werden, um die gesetzten Ziele zu erreichen. In der Moto2 werden wir mit Tony Arbolino und Filip Salac unser Streben nach Siegen und Podestplätzen fortsetzen, um zu versuchen, die Weltmeisterschaft zu gewinnen. In der Superbike-WM stehen wir vor einer großen und aufregenden neuen Herausforderung. Obwohl wir gerade erst am Anfang stehen, sind wir sehr gut vorbereitet und werden durch das brillante Talent von Sam Lowes und die technische Qualität von Ducati unterstützt. Wir wissen, dass wir gemeinsam Großes bewirken können.»

Ducati ist für die Superbike-WM 2024 bestens aufgestellt, fünf Teams vertrauen in der Ende Februar beginnenden Saison auf Motorräder aus Borgo Panigale. Aruba.it tritt mit Weltmeister Alvaro Bautista und Supersport-Champion Nicolo Bulega an, Barni Spark mit Danilo Petrucci, Motocorsa setzt auf Michael Rinaldi und Go Eleven hat Andrea Iannone verpflichtet. Neu hinzu kommt das Team Marc VDS mit Sam Lowes.

«Es ist eine große Freude, dass der Name Ducati zusammen mit der Marc-VDS Racing-Familie glänzt», kommentierte Marco Zambenedetti, bei Ducati projektverantwortlich für die Superbike-WM. «Ihre drei Weltmeistertitel in der Moto2, ihre hervorragenden Ergebnisse über mehr als ein Jahrzehnt und vor allem ihr Engagement für Spitzenleistungen machen dieses Team zu einem idealen Partner. Darüber hinaus freuen wir uns, dass Sam Lowes am Lenker unserer Ducati Panigale V4R sein wird. Ducati wird alles tun, um ihm dabei zu helfen, seine Geschwindigkeit und sein Talent unter Beweis zu stellen. Wir sind überzeugt, dass seine Erfahrung auch uns wird wachsen lassen. Ich möchte Marc van der Straten und dem Team für das Vertrauen danken, das Ducati entgegengebracht wird, um sie bei diesem neuen Abenteuer zu begleiten.»