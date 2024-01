Neue Honda CBR1000RR-R: Viel Power, keine Traktion

Mit der Entwicklung der neuen Fireblade für die Superbike-WM 2024 steht Honda noch am Anfang. Werkspilot Xavi Vierge kam beim Portimão-Test nur auf Platz 13 und legte anschließend den Finger in die Wunde.

Bei Roll-Out der neuen Honda CBR1000RR-R im November 2023 waren die Rundenzeiten nebensächlich, doch die Werkspiloten Xavier Vierge und Iker Lecuona sprachen von spürbaren Verbesserungen am neuen Modell. Nach verhaltenen Platzierungen bei den Wintertests im Januar 2024 in Jerez und Portimão ist die Stimmung gedämpfter: Platz 13 mit 1,3 sec Rückstand auf der portugiesischen Piste durch Vierge war das auf dem Papier beste Resultat.

Zumindest attestiert der 26-Jährige der Honda kleine Fortschritte. «Nach dem Test in Jerez vor einer Woche hatte das Team einen wirklich guten Plan erstellt, den wir in Portimão umgesetzt haben», berichtete Vierge. «Am ersten Tag haben wir also zunächst an der Basis gearbeitet, um mehr Stabilität zu erreichen, anschließend haben wir uns auf die Elektronik konzentriert. Ich denke, wir haben einen kleinen Schritt nach vorn gemacht, indem wir an unserem Fahrstil gearbeitet haben, um das Problem etwas besser in den Griff zu bekommen.»

Das Kernproblem der Fireblade ist die fehlende Traktion. «Ohne Traktion ist es schwer, das Potenzial von Motor und Reifen voll auszuschöpfen», erklärte der Katalane. «Der Motor hat Leistung satt, die Traktion ist unser Problem. Wenn wir das Gas nur halb aufdrehen, geht es nicht wirklich vorwärts. Wie ich schon nach dem Test in Jerez sagte, ist das Gefühl für das Motorrad insgesamt nicht verkehrt. Unsere Pace ist gar nicht mal so schlecht, allerdings können wir keinen Vorteil aus neuen Reifen ziehen. Dieses Problem haben wir schon länger, zwischen Jerez und Portimão ist uns aber ein kleiner Schritt nach vorn gelungen.»

Bei der neuen Triple-R handelt es sich tatsächlich um eine Neuentwicklung, Motor und Chassis haben mit dem Vorgängermotorrad nicht viel gemeinsam. «Am Ende dieses Tests kann ich sagen, dass wir mehr Verständnis haben und uns in die richtige Richtung bewegen», betont der Honda-Pilot. «Wir haben jetzt eine große Menge an Daten, die wir vor Phillip Island auswerten müssen. Hoffentlich gelingt uns ein ähnlicher Schritt wie zwischen Jerez und Portimão.»

Zeiten Superbike-WM-Test Portimao, Dienstag (30.1.):

1. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:39,189 min

2. Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,086 sec

3. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,332

4. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,377

5. Michael van der Mark (NL), BMW, +0,428

6. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,469

7. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,496

8. Danilo Petrucci (I), Ducati, +0,767

9. Scott Redding (GB), BMW, +0,946

10. Garrett Gerloff (USA), BMW, +0,947

11. Sam Lowes (GB), Ducati, +1,091

12. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,173

13. Xavi Vierge (E), Honda, +1,261

14. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,276

15. Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,456

16. Andrea Iannone(I), Ducati, +1,465

17. Iker Lecuona (E), Honda, +1,472

18. Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,520

19. Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,663

20. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,971

21. Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,287

22. Bradley Smith (GB), BMW, +2,529

23. Tarran Mackenzie (GB), Honda, +4,471

24. Adam Norrodin (MAL), Honda, +6,223

Zeiten Superbike-WM-Test Portimao, Montag (29.1.):

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:39,912 min

2. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,094 sec

3. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,148

4. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,355

5. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,357

6. Sam Lowes (GB), Ducati, +0,550

7. Michael van der Mark (NL), BMW, +0,723

8. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,760

9. Xavi Vierge (E), Honda, +0,816

10. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,866

11. Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,114

12. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,126

13. Iker Lecuona (E), Honda, +1,131

14. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,168

15. Scott Redding (GB), BMW, +1,170

16. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,239

17. Andrea Iannone(I), Ducati, +1,295

18. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,392

19. Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,571

20. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,823

21. Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,189

22. Bradley Smith (GB), BMW, +2,979

23. Florian Marino (F), Kawasaki, +3,410

Zeiten Supersport-WM-Test Portimao, Dienstag (30.1.):

1. Adrian Huertas (E), Ducati, 1:42,994 min

2. Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:44,540

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:44,645

Zeiten Supersport-WM-Test Portimao, Montag (29.1.):

1. Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43,806 min

2. Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:44,815

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:45,161

Zeiten der MotoGP-Piloten, Dienstag (30.1.):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1:42,778 min

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:42,903

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:43,065

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1:43,272

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1:43,336

6. Luca Marini (I), Honda, 1:43,383

Zeiten der MotoGP-Piloten, Montag (29.1.):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1:43,090 min

2. Luca Marini (I), Honda, 1:43,351

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:43,429

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1:43,622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1:43,664

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:43,740

7. Valentino Rossi (I), Yamaha, 1:44,703

– Marc Marquez (E), Ducati, ohne Transponder

– Alex Marquez (E), Ducati, ohne Transponder