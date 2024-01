Alvaro Bautista grinst: «Habe Valentino überholt»

Die Testfahrten in Portimao bieten die seltene Möglichkeit, die besten Superbike-Piloten zusammen mit einigen Stars aus der MotoGP-WM auf der Strecke zu sehen. Das ist auch für Alvaro Bautista ein Erlebnis.

Weil der zweitägige Portimao-Test von Ducati organisiert wird, sehen wir dort auch einige MotoGP-Piloten auf Serienmaschinen um die Strecke brausen. Am Montag und Dienstag fahren Weltmeister Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio und Marco Bezzecchi mit einer Panigale V4S mit 1100 ccm, Luca Marini steuert eine Honda Fireblade. Am ersten Tag waren zudem Superstar Valentino Rossi (auf einer Yamaha R1) sowie die Marquez-Brüder Alex und Marc (auf einer Ducati) dabei.

«Ich habe einmal Valentino überholt und war ganz stolz», lachte der zweifache Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. Dann ernster: «Sie fahren alle mit Standardbikes, der Unterschied ist sehr groß. Es ist trotzdem immer nett, die Strecke mit diesen Jungs zu teilen.»



Bagnaia verlor am Montag als schnellster MotoGP-Pilot 3,177 sec auf die Superbike-Bestzeit, Rossi 4,79 sec.

© GeeBee Images Luca Marini © GeeBee Images Franco Morbidelli © GeeBee Images Marc Márquez © Jordi Gutierrez Enea Bastianini © Jordi Gutierrez Alex Márquez © GeeBee Images Valentino Rossi © Jordi Gutierrez Marco Bezzecchi © GeeBee Images Marc Márquez © GeeBee Images Pecco Bagnaia © GeeBee Images Fabio Di Giannantonio © GeeBee Images Alex Márquez © worldsbk.com Rossi und Bulega © Jordi Gutierrez Pecco Bagnaia © GeeBee Images Iker Lecuona © Jordi Gutierrez Marco Bezzecchi © Jordi Gutierrez Franco Morbidelli © GeeBee Images Valentino Rossi Zurück Weiter

Alvaro fährt bei den bisherigen Wintertests in Jerez und Portimao deutlich unter seinen Möglichkeiten, was seiner Nackenverletzung vom 1. November geschuldet ist. «Am Montag standen für mich zum ersten Mal nicht die Schmerzen im Vordergrund und ich konnte mich aufs Fahren konzentrieren», erzählte der Ducati-Star, der 0,76 sec auf die Bestzeit seines Aruba-Kollegen Nicolo Bulega einbüßte. «Derzeit konzentriere ich mich auf mich, es macht keinen Sinn, mir seine Daten anzuschauen – weil ich noch nicht 100-prozentig pushe.»

Bevor die Weltmeisterschaft am letzten Februar-Wochenende auf Phillip Island in Australien beginnt, hat Bautista noch zwei Testtage, am Montag und Dienstag vor dem Event auf gleicher Strecke. Bis dahin sind es noch drei Wochen. Werden diese genügen, um körperlich fit zu werden?

«Meine Ärzte sagen mir, dass ich wegen der Nerven Geduld haben muss», hielt der 39-Jährige fest. «Mein Physiotherapeut beschäftigt sich intensiv mit meinen Wirbeln, in meinem Nacken ist alles verhärtet. Das hat auch Einfluss auf die Nerven, die dort laufen. Schwer zu sagen, wo ich in Australien stehe. In Jerez war es viel schlechter als erwartet. Und mit drei Tagen dazwischen machte ich für Portimao große Fortschritte. Wenn es sich weiter so bessert, dann bin ich in Australien körperlich perfekt aufgestellt.»

© GeeBee Images Álvaro Bautista © GeeBee Images Philipp Öttl © GeeBee Images Jonathan Rea © GeeBee Images Scott Redding © GeeBee Images Toprak Razgatlioglu © GeeBee Images Garrett Gerloff © GeeBee Images Remy Gardner © GeeBee Images Nicolò Bulega © GeeBee Images Michael van der Mark © GeeBee Images Andrea Locatelli © GeeBee Images Xavi Vierge © GeeBee Images Alex Lowes © GeeBee Images Danilo Petrucci © GeeBee Images Andrea Iannone © GeeBee Images Iker Lecuona © GeeBee Images Bulega und Bautista © GeeBee Images Michael van der Mark © GeeBee Images Philipp Öttl Zurück Weiter

Zeiten Superbike-WM-Test Portimao, Dienstag, 13 Uhr (30.1.):

1. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:39,225 min

2. Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,050 sec

3. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,728

4. Danilo Petrucci (I), Ducati, +0,731

5. Garrett Gerloff (USA), BMW, +0,911

6. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,006

7. Michael van der Mark (NL), BMW, +1,188

8. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,251

9. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +1,262

10. Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,498

11. Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,627

12. Sam Lowes (GB), Ducati, +1,666

13. Andrea Iannone(I), Ducati, +1,768

14. Xavi Vierge (E), Honda, +1,773

15. Scott Redding (GB), BMW, +1,845

16. Tito Rabat (E), Kawasaki, +2,185

17. Axel Bassani (I), Kawasaki, +2,232

18. Iker Lecuona (E), Honda, +2,372

19. Philipp Öttl (D), Yamaha, +2,491

20. Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,499

21. Bradley Smith (GB), BMW, +3,446

22. Michael Rinaldi (I), Ducati, +3,799

23. Tarran Mackenzie (GB), Honda, +5,934

24. Adam Norrodin (MAL), Honda, +9,343

Zeiten Superbike-WM-Test Portimao, Montag (29.1.):

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:39,912 min

2. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,094 sec

3. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,148

4. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,355

5. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,357

6. Sam Lowes (GB), Ducati, +0,550

7. Michael van der Mark (NL), BMW, +0,723

8. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,760

9. Xavi Vierge (E), Honda, +0,816

10. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,866

11. Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,114

12. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,126

13. Iker Lecuona (E), Honda, +1,131

14. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,168

15. Scott Redding (GB), BMW, +1,170

16. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,239

17. Andrea Iannone(I), Ducati, +1,295

18. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,392

19. Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,571

20. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,823

21. Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,189

22. Bradley Smith (GB), BMW, +2,979

23. Florian Marino (F), Kawasaki, +3,410

Zeiten der MotoGP-Piloten, Dienstag, 13 Uhr (30.1.):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1:42,778 min

2. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:43,065

3. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1:43,365

4. Luca Marini (I), Honda, 1:43,383

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1:43,394

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:43,412

Zeiten der MotoGP-Piloten, Montag (29.1.):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1:43,090 min

2. Luca Marini (I), Honda, 1:43,351

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:43,429

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1:43,622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1:43,664

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:43,740

7. Valentino Rossi (I), Yamaha, 1:44,703

– Marc Marquez (E), Ducati, ohne Transponder

– Alex Marquez (E), Ducati, ohne Transponder