Kawasaki überrascht: Dritte Kraft beim Portimão-Test

Am zweiten und letzten Testtag in Portimão überraschte Alex Lowes mit der drittbesten Zeit. Der Kawasaki-Pilot ging erstmals auf Zeitenjagd und spricht für die Superbike-WM 2024 von einer deutlich verbesserten ZX-10RR.

Kawasaki kann mit dem Wintertest in Portimão zufrieden sein. Denn Aushängeschild Alex Lowes bestätigte auf der anspruchsvollen portugiesischen Rennstrecke nicht nur die Verbesserung im Renntrimm, sondern überraschte am Dienstag auf einem Qualifyer-Reifen mit der drittbesten Zeit. In 1:39,521 min büßte der Engländer 0,3 sec auf den überragenden Toprak Razgatlioglu (BMW) ein.

Lowes hat für die Superbike-WM 2024 den früheren Rennfahrer Pere Riba als Cheftechniker zugewiesen bekommen, der zuvor sechs Weltmeisterschaften mit Jonathan Rea gewann.



«Der letzte Tag hier in Portimão war der erste Tag, an dem mich Pere dazu drängte, auch etwas Speed zu finden», schmunzelte der 33-Jährige. «Die Elektronik und das Chassis funktionieren prächtig und wir haben unsere Pace auf gebrauchten Reifen definitiv verbessert. Was wir bisher nicht wussten war, wie sich das auf unsere Performance auf eine schnelle Runde auswirken würde, aber als wir mit einem Run auf dem SCQ-Reifen weitermachten, fuhr ich ein paar Runden unter 1:39 Minuten und meine bisher beste Runde hier.»

Kawasaki wurden – wie Ducati – für die Superbike-WM 2024 mehr Drehzahl zugestanden. 500/min mehr darf der Reihenvierzylindermotor der ZX-10RR nun drehen.



«Offen gesagt, spüre ich da keinen großen Unterschied. Wir werden auf Phillip Island herausfinden, wie wir im Vergleich zu den anderen dastehen. Dort werden wir auch noch ein paar Dinge ausprobieren. Wir müssen also zufrieden sein, denn das Motorrad funktionierte gut. Wir haben unsere Wintertests in Europa mit unserem bisher besten Tag abgeschlossen», meinte Lowes. «Wir haben über den Winter gut gearbeitet und ich bin besser vorbereitet als die vergangenen Jahre. Uns ist bewusst, dass wir in diesem Jahr vor einer großen Herausforderung stehen. Wir haben viele starke Piloten und gegen schnelle Bikes wie die Ducati und BMW ist es schwer zu kämpfen.»

Der zweitägige Superbike-Test in Portimão war der letzte Tag der Vorbereitung in Europa. Die Teams bereiten das Material nun für den Transport nach Australien vor, wo auf Phillip Island am 19./20. Februar der letzte Test vor dem Saisonauftakt (23.-25. Februar) stattfinden wird.

Zeiten Superbike-WM-Test Portimao, Dienstag (30.1.):

1. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:39,189 min

2. Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,086 sec

3. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,332

4. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,377

5. Michael van der Mark (NL), BMW, +0,428

6. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,469

7. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,496

8. Danilo Petrucci (I), Ducati, +0,767

9. Scott Redding (GB), BMW, +0,946

10. Garrett Gerloff (USA), BMW, +0,947

11. Sam Lowes (GB), Ducati, +1,091

12. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,173

13. Xavi Vierge (E), Honda, +1,261

14. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,276

15. Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,456

16. Andrea Iannone(I), Ducati, +1,465

17. Iker Lecuona (E), Honda, +1,472

18. Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,520

19. Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,663

20. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,971

21. Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,287

22. Bradley Smith (GB), BMW, +2,529

23. Tarran Mackenzie (GB), Honda, +4,471

24. Adam Norrodin (MAL), Honda, +6,223

Zeiten Superbike-WM-Test Portimao, Montag (29.1.):

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:39,912 min

2. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,094 sec

3. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,148

4. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,355

5. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,357

6. Sam Lowes (GB), Ducati, +0,550

7. Michael van der Mark (NL), BMW, +0,723

8. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,760

9. Xavi Vierge (E), Honda, +0,816

10. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,866

11. Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,114

12. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,126

13. Iker Lecuona (E), Honda, +1,131

14. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,168

15. Scott Redding (GB), BMW, +1,170

16. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,239

17. Andrea Iannone(I), Ducati, +1,295

18. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,392

19. Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,571

20. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,823

21. Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,189

22. Bradley Smith (GB), BMW, +2,979

23. Florian Marino (F), Kawasaki, +3,410

Zeiten Supersport-WM-Test Portimao, Dienstag (30.1.):

1. Adrian Huertas (E), Ducati, 1:42,994 min

2. Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:44,540

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:44,645

Zeiten Supersport-WM-Test Portimao, Montag (29.1.):

1. Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43,806 min

2. Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:44,815

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:45,161

Zeiten der MotoGP-Piloten, Dienstag (30.1.):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1:42,778 min

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:42,903

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:43,065

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1:43,272

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1:43,336

6. Luca Marini (I), Honda, 1:43,383

Zeiten der MotoGP-Piloten, Montag (29.1.):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1:43,090 min

2. Luca Marini (I), Honda, 1:43,351

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:43,429

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1:43,622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1:43,664

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:43,740

7. Valentino Rossi (I), Yamaha, 1:44,703

– Marc Marquez (E), Ducati, ohne Transponder

– Alex Marquez (E), Ducati, ohne Transponder