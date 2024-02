Alvaro Bautista (39): Muss sich Ducati Sorgen machen?

Ducati-Star Alvaro Bautista fuhr bei den bisherigen Wintertests unter seinen Möglichkeiten. Hinter der Performance des zweifachen Superbike-Weltmeisters steht momentan ein großes Fragezeichen.

Bis vor drei Monaten war Alvaro Bautista der haushohe Favorit für die Superbike-WM 2024, doch seit seiner Nackenverletzung vom 1. November hat sich das geändert. Niemand hätte für möglich gehalten, dass der Ducati-Pilot beim Portimão-Test am Montag und Dienstag dieser Woche sage und schreibe 1,5 sec auf die Bestzeit seines Aruba-Teamkollegen Nicolò Bulega verlieren würde. Selbst mit Rennreifen und ohne auf Zeitenjagd zu gehen, ist das eine Welt!

Dazu muss man wissen: Bautista taktiert bei Tests für gewöhnlich nicht. Man muss davon ausgehen, dass die Performance des zweifachen Weltmeisters derzeit ist, wie sie ist.



«Im Grunde kann ich sagen, dass es besser war als in Jerez, aber nicht genug. Was meine körperliche Verfassung angeht, spürte ich am ersten Tag eine große Verbesserung. Am Dienstag fühlte ich mich aber etwas schlechter als am Montag», berichtete Bautista der offiziellen Website der Superbike-WM. «Vielleicht, weil die Strecke anspruchsvoller ist. Es ist nicht zu schmerzhaft, aber es ist immer noch da und nicht einfach zu ignorieren. Wir haben wohl auch mit einem ein Set-up gearbeitet, das nicht das Beste war, aber das haben wir erst am Ende erkannt. Ich bin nicht bei 100 Prozent, allerdings fehlt uns auch etwas an der Abstimmung. Es waren zwei schwierige Tage, aber jetzt haben wir etwas Zeit, um über das Set-up nachzudenken und zu versuchen, uns für Australien ein wenig mehr zu erholen.»

© GeeBee Images Álvaro Bautista © GeeBee Images Philipp Öttl © GeeBee Images Jonathan Rea © GeeBee Images Scott Redding © GeeBee Images Toprak Razgatlioglu © GeeBee Images Garrett Gerloff © GeeBee Images Remy Gardner © GeeBee Images Nicolò Bulega © GeeBee Images Michael van der Mark © GeeBee Images Andrea Locatelli © GeeBee Images Xavi Vierge © GeeBee Images Alex Lowes © GeeBee Images Danilo Petrucci © GeeBee Images Andrea Iannone © GeeBee Images Iker Lecuona © GeeBee Images Bulega und Bautista © GeeBee Images Michael van der Mark © GeeBee Images Philipp Öttl Zurück Weiter

Klar ist aber auch: Ist der 39-Jährige rechtzeitig zum Saisonauftakt auf Phillip Island (23.-25. Februar) wieder fit, wird er an der Spitze kämpfen können!



«Ich werde zu Hause so hart wie möglich an mir arbeiten, das ist der einzige Weg, um in besserer Verfassung zu sein», ist der Spanier überzeugt. «Wir müssen abwarten. Ich muss von Tag zu Tag gehen und wenn wir in Australien ankommen, werde ich sehen, wie meine körperliche Verfassung ist, und wir werden unser Bestes geben.»

Am Montag und Dienstag vor dem Saisonauftakt auf Phillip Island vom 23. bis 25. Februar findet auf der australischen Piste ein letzter Test statt, der von den Teams allerdings überwiegend für die Vorbereitung auf das Rennwochenende genutzt wird.

Zeiten Superbike-WM-Test Portimao, Dienstag (30.1.):

1. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:39,189 min

2. Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,086 sec

3. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,332

4. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,377

5. Michael van der Mark (NL), BMW, +0,428

6. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,469

7. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,496

8. Danilo Petrucci (I), Ducati, +0,767

9. Scott Redding (GB), BMW, +0,946

10. Garrett Gerloff (USA), BMW, +0,947

11. Sam Lowes (GB), Ducati, +1,091

12. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,173

13. Xavi Vierge (E), Honda, +1,261

14. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,276

15. Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,456

16. Andrea Iannone(I), Ducati, +1,465

17. Iker Lecuona (E), Honda, +1,472

18. Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,520

19. Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,663

20. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,971

21. Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,287

22. Bradley Smith (GB), BMW, +2,529

23. Tarran Mackenzie (GB), Honda, +4,471

24. Adam Norrodin (MAL), Honda, +6,223

Zeiten Superbike-WM-Test Portimao, Montag (29.1.):

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:39,912 min

2. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,094 sec

3. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,148

4. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,355

5. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,357

6. Sam Lowes (GB), Ducati, +0,550

7. Michael van der Mark (NL), BMW, +0,723

8. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,760

9. Xavi Vierge (E), Honda, +0,816

10. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,866

11. Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,114

12. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,126

13. Iker Lecuona (E), Honda, +1,131

14. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,168

15. Scott Redding (GB), BMW, +1,170

16. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,239

17. Andrea Iannone(I), Ducati, +1,295

18. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,392

19. Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,571

20. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,823

21. Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,189

22. Bradley Smith (GB), BMW, +2,979

23. Florian Marino (F), Kawasaki, +3,410

Zeiten Supersport-WM-Test Portimao, Dienstag (30.1.):

1. Adrian Huertas (E), Ducati, 1:42,994 min

2. Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:44,540

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:44,645

Zeiten Supersport-WM-Test Portimao, Montag (29.1.):

1. Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43,806 min

2. Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:44,815

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:45,161

Zeiten der MotoGP-Piloten, Dienstag (30.1.):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1:42,778 min

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:42,903

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:43,065

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1:43,272

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1:43,336

6. Luca Marini (I), Honda, 1:43,383

Zeiten der MotoGP-Piloten, Montag (29.1.):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1:43,090 min

2. Luca Marini (I), Honda, 1:43,351

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:43,429

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1:43,622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1:43,664

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:43,740

7. Valentino Rossi (I), Yamaha, 1:44,703

– Marc Marquez (E), Ducati, ohne Transponder

– Alex Marquez (E), Ducati, ohne Transponder