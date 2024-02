Andrea Iannone (Ducati): «Es wird schwere Tage geben»

Für seine Rückkehr nach vierjähriger Abwesenheit auf WM-Niveau hätte sich Andrea Iannone kaum bessere Möglichkeiten als im Superbike-Team Go Eleven Ducati wünschen können. Die Einschätzung des früheren MotoGP-Piloten.

Andrea Iannone war wegen der Einnahme von Drostanolon, einem anabolen Steroid, zuerst für eineinhalb gesperrt, nach einem misslungenen Einspruch wurde die Strafe sogar auf vier Jahre verlängert. Seit 16. Dezember ist dem Italiener wieder erlaubt, an Rennen teilzunehmen. Schon vorher, am 19. Oktober, unterschrieb der 34-Jährige für die Superbike-WM 2024 als Nachfolger von Philipp Öttl beim Ducati-Team Go Eleven.

Ohne Zweifel ist Iannone als früherer MotoGP-Pilot in diesem Jahr der prominenteste Neueinsteiger, auch wegen mancher Eskapaden und seiner Celebrity-Auftritte. Bei den Wintertests bewies der Spielberg-Sieger von 2016, dass er fahrerisch nicht zum alten Eisen gehört.

Nicht wenige erwarten vom Rookie, dass er nach einigen Rennen regelmäßig in den Top-5 kämpfen wird. «Die Tests waren ein guter Anfang. Wir wissen nicht, was uns erwartet. Wichtig ist nur, dass wir gewissenhaft arbeiten», sagte Iannone zurückhaltend. «Ich persönlich habe keine großen Erwartungen. Wir werden wirklich schwierige Zeiten erleben, aber auch die Möglichkeit, wirklich gute Momente zu haben.»

Iannone wird im Go Eleven Team aktuelles Material zur Verfügung haben, das mit Michael Rinaldi 2020 einen Sieg und drei Podestplätze eingefahren hat. Öttl gelangen in den vergangenen beiden Jahren regelmäßige Top-10-Ergebnisse und als bestes Finish ein fünfter Platz in Australien 2023. «Ich denke, das Ziel ist hochgesteckt, denn wir sind hier, um gute Ergebnisse zu erzielen», gab auch Iannone zu. «Aber wir stehen noch am Anfang und benötigen Zeit, um an die Spitze zu kommen. Auf jeden Fall haben wir mit all unserer Kraft begonnen.»