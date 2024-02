Mit diesem Design startet Kawasaki in die SBK-WM 2024

Für Kawasaki beginnt in der Superbike-WM 2024 eine neue Ära. Vor wenigen Minuten wurde das Design des neu formierten Werksteams mit Alex Lowes und Axel Bassani offiziell vorgestellt.

Kawasaki ist der erfolgreichste Hersteller der Superbike-WM der vergangenen zwölf Jahre. Den Grundstein legte Tom Sykes mit dem WM-Titel 2013, gefolgt von der unvergleichlichen Serie von Jonathan Rea mit sechs Weltmeisterschaften zwischen 2015 und 2020 in Folge. Auch danach gewann der Nordire noch Rennen, aber es wurden immer weniger und 2023 war seine schlechteste Saison seit 2014 mit Honda. In Folge trennte sich der 37-Jährige von Kawasaki und dockte bei Yamaha an.

Ohne Frage kann man davon sprechen, dass durch den Abgang des Rekordweltmeisters nach neun Jahren für Kawasaki eine neue Ära in der seriennahen Weltmeisterschaft beginnt. Am Donnerstagabend um 18 Uhr wurde das diesjährige Werksteam präsentiert, mit dem man wieder in die Erfolgsspur einbiegen möchte.



Keine Überraschung: Bei den Farben dominiert ein leuchtendes Grün.

Aushängeschild von KRT – das steht für Kawasaki Racing Team – in der Superbike-WM 2024 ist Alex Lowes, der in seine fünfte Saison mit dem von Provec Racing organisierten Werksteam geht.



«Die neuen Farben für 2024 gefallen mir sehr gut, sie sind ein wenig anders. In jedem Jahr gab es kleine Änderungen, aber das ist mein Favorit bisher. Ich gehe mit viel Optimismus in die neue Saison», meinte der 33-Jährige. «In gewisser Weise sind das Motorrad, das Paket und das Team gleich geblieben, aber ich habe anderes Personal, mit dem ich arbeite. Wir haben einige kleine Upgrades und haben im Winter sehr hart gearbeitet, vor allem an unseren Schwachstellen, damit das Motorrad über die Renndistanz leichter zu handhaben ist. Ich bin wirklich zufrieden mit der Arbeit. Ob es reicht, um jedes Rennwochenende an der Spitze mitzufahren, müssen wir abwarten. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass wir im Vergleich zum letzten Jahr einen Schritt nach vorn gemacht haben.»

Die zweite ZX-10RR wird von Neuzugang Axel Bassani pilotiert. In den vergangenen zwei Jahren war der junge Italiener mit der Ducati V4R der beste Privatier.



«Ich freue mich wirklich, der Welt endlich die neue Lackierung zu zeigen. Für mich ist es ein hübsches Design – ich mag es», sagte der Italiener. «Sicherlich gibt es immer noch viel Grün, aber auch einige andere Farben. Es ist wirklich gut, mein Werksbike endlich in den endgültigen Farben zu sehen. Ich finde es gut, jede Saison einen neuen Look zu haben. Ich hoffe, dass die Leute das Aussehen des Motorrads und auch die neue Teamkleidung mögen. Das Grün von Kawasaki ist immer etwas Besonderes. Ich denke, wir können eine gute Saison zusammen haben.»

Saisonauftakt der Superbike-WM 2024 ist vom 23. bis 25. Februar auf Phillip Island/Australien. Am Montag und Dienstag davor findet ein letzter Test statt.