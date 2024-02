Superbike-WM 2024: Alle Fahrer, alle Cheftechniker

Der Cheftechniker ist für einen Rennfahrer die wichtigste Person im Team. Es geht um technisches und zwischenmenschliches Verständnis. Welcher Superbike-Star mit wem zusammenarbeitet.

Die Aufgaben eines Cheftechnikers gehen weit über eine Besprechung mit dem Fahrer hinaus. Er ist das Bindeglied und ‹übersetzt› die Aussagen seines Schützlings für die übrigen Teammitglieder, um Verbesserungen am Fahrwerk oder Elektronik umzusetzen. In einem Team der Superbike-WM koordiniert er die Aufgaben von bis zu zehn Mechanikern, um das bestmögliche Paket zu erreichen.

Aber auch die zwischenmenschliche Beziehung ist enorm wichtig. «Es geht um Vertrauen und Respekt, aber man muss nicht die besten Freunde sein», betonte Andrew Pitt, der in diesem Jahr Yamaha-Star Jonathan Rea betreut. «Es kann Momente geben, in denen man den Fahrer nach hinten rufen muss, um ein ernstes Gespräch zu führen. Es gibt aber auch Situationen, in denen man den Arm um ihn legen und ihn umarmen muss. Der Fahrer riskiert jedes Mal sein Leben, wenn er auf die Strecke geht, also muss er dir vollkommen vertrauen, und das ist es, was eine enge Beziehung ausmacht. Sie vertrauen uns und wir vertrauen ihnen, das ist der Schlüssel zu allem.»

Es braucht seine Zeit, bis sich Cheftechniker und Fahrer eingespielt und abgestimmt haben, deshalb bleibt ein eingespieltes Duo häufig auch bei Teamwechseln zusammen. So nahm zum Beispiel Toprak Razgatlioglu Phil Marron mit zu BMW. Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati) arbeitet mit Giulio Nava sogar schon im zehnten Jahr zusammen.