Frauen-WM: 15 Teilnehmerinnen aus elf Ländern fix

Die neue Frauen-Weltmeisterschaft im Rahmen der Superbike-WM 2024 beginnt erst in vier Monaten, die meisten Plätze sind jedoch vergeben. Die Teilnehmerinnen kommen aus Australien, Europa sowie Nord- und Südamerika.

Am 28. Oktober 2023 wurde die neue Motorrad-Frauen-Weltmeisterschaft im Beisein von FIM-Präsident Jorge Viegas in Jerez offiziell vorgestellt. Sie wird im Rahmen von sechs europäischen SBK-Events stattfinden. Das Startfeld wird aus 22 Frauen plus zwei Wildcards pro Veranstaltung bestehen, das Mindestalter beträgt 18 Jahre. Gefahren wird mit identischen Yamaha R7.

Obwohl der Saisonauftakt erst Mitte Juni in Misano stattfinden wird, stehen die meisten Teilnehmerinnen bereits fest – das Interesse an der neuen Serie war groß, von weltweit gab es Anfragen.

SPEEDWEEK.com fand heraus: 15 Plätze sind bereits an Frauen aus elf Ländern vergeben. Mit Australien, Chile, Norwegen, Südafrika und USA sind Fahrerinnen aus Nationen dabei, die im internationalen Motorrad-Rennsport eher unterrepräsentiert sind.

Erfreulich: Mit Lucy Michel (D) aus Schwarzbach/Erzgebirge und Lena Kemmer (A) aus Fernitz-Mellach/Steiermark sind auch zwei deutschsprachige Teilnehmerinnen am Start. Beide sind 19 Jahre alt.

Viegas kündigte bereits im Oktober die Teilnahme von Ana Carrasco – die erste und bisher einzige Weltmeisterin in einer Solo-Kategorie auf der Rundstrecke – sowie Maria Herrera an. Die beiden Spanierinnen wären die prominentesten Pilotinnen, offiziell haben sie ihre Teilnahme allerdings bislang nicht bestätigt. Der Portugiese sprach auch von mindestens einer Japanerin, ohne jedoch einen Namen zu nennen.