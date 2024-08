Dominique Aegerter kämpfte in Italien um den Sieg

Als Gaststarter aus der Superbike-WM waren die Augen bei der Race Night in Misano auf Dominique Aegerter gerichtet. Der GRT Yamaha-Pilot enttäuschte nicht und verpasste Pole und Sieg nur knapp.

Die Race Night Misano hat sich seit ihrem Debüt im Jahr 2021 im Kalender der italienischen Meisterschaft CIV zu einem beliebten Event entwickelt. Wobei nur das erste Rennen der Superbike-Kategorie am Samstag bei Dunkelheit ausgefahren wurde (Rennstart um 21:40 Uhr), der zweite Lauf am Sonntag fand ab 14:45 Uhr statt.

In diesem Jahr war Yamaha-Team Giansanti Racing mit Dominique Aegerter als Gaststarter dabei. Der Schweizer musste sich umgewöhnen: Die Yamaha R1 wurde mit der vorgeschriebenen Einheitselektronik von MoTec ausgestattet, außerdem sind in der italienischen Serie Reifen von Dunlop vorgeschriebenen. Rennen bei Nacht kennt Aegerter dagegen vom Suzuka 8h.

Aegerter gab sich keine Blöße und erkämpfte mit nur 0,093 sec Rückstand auf Michele Pirro (Ducati) im Qualifying Startplatz 2. Im Nachtrennen wurde der 33-Jährige mit 10 sec Rückstand auf den Ducati-Testfahrer sowie Alessandro Delbianco (Yamaha) und Luca Bernardi (Aprilia) Vierter.

Am Sonntag peilte Aegerter bei Sonnenschein den Sieg an. Ab Runde 1 in Führung liegend, entbrannte in den letzten zwei Runden ein spannender Kampf mit Markenkollegen Alessandro Delbianco. Die Ziellinie kreuzte der Schweizer mit nur 0,289 sec Rückstand auf Platz 2.