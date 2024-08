Alex Lowes sicher: «Portimão liegt Kawasaki und mir» 06.08.2024 - 09:48 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Alex Lowes blickt auf eine positive erste Saisonhälfte zurück

Eine der positiven Überraschungen in der Superbike-WM 2024 ist die Performance von Kawasaki und von Alex Lowes. Der Engländer ist selbstbewusster geworden und will auch in Portimão vordere Positionen erreichen.