Dominique Aegerter bei der Racing Night in Misano

Im Rahmen der italienischen Superbike-Serie findet auf dem Misano World Circuit ein Rennen bei Dunkelheit statt. An diesem Wochenende tritt Dominique Aegerter erstmals bei diesem spektakulären Event an.

Seit 2021 veranstaltet die italienische Meisterschaft (CIV) in Misano ein Nachtrennen, das sich zu einem Zuschauermagneten entwickelt hat und von vielen Aktionen begleitet wird. Dass sich regelmäßig WM-Piloten beteiligen, wertet das Event zusätzlich auf.

In diesem Jahr als Gaststarter dabei: Superbike-WM-Pilot Dominique Aegerter, der mit seinem Yamaha-Team Giansanti Racing antreten wird! Aber Aegerter wird sich umstellen müssen, denn in der CIV wird mit Reifen von Dunlop sowie mit einer Einheitselektronik von MoTec gefahren. «Wir freuen uns sehr, Dominiques Anwesenheit bei der Racing Night bekannt geben zu können, was für uns ein Meilenstein ist», sagte Teammanager Filipo Conti.

GRT betreibt in der Nähe der Rennstrecke einen der wenigen GYTR Pro Shops. «Für uns ist es fast wie ein Zuhause», schmunzelte Teammanager Filipo Conti. «Die bevorstehende CIV-Runde wird eine großartige Gelegenheit für Enthusiasten sein, diese schöne Realität zu entdecken. Es ist eine Aktion, die dank der Zusammenarbeit zwischen Yamaha, FMI und GRT möglich wurde, um eine der kultigsten Veranstaltungen der Saison zu feiern.»

Aegerter wird hochkarätige Gegner haben, die er aus der Superbike-WM 2024 kennt. Für das Ducati-Team Bronco Racing tritt etwa Michael Rinaldi an.