Urlaub und SBK-WM: In Portimão ist beides möglich

In Portimao wird bis zum Sonnenuntergang gefahren

Portimão war schon immer ideal, um Urlaub und Superbike-WM zu verbinden. In diesem Jahr gilt das umso mehr, denn ein ungewöhnlicher Zeitplan und ein volles Rahmenprogramm versprechen viel Unterhaltung.

Das siebte Saisonmeeting der Superbike-WM 2024 in Portimão verspricht ein ganz besonderes zu werden. Angesetzt im heißen portugiesischen Sommer vom 9. bis 11. August, hat der Veranstalter ein erlebenswertes Programm mit Festival-Charakter ausgearbeitet: Konzerte, Autogrammstunden, Streckenrundfahrten im offenen Bus und vieles mehr stehen auf der Liste.

Wegen der zusätzlichen Attraktionen wird der Zeitplan umgestaltet, was den Piloten wegen der zu erwartenden Hitze entgegenkommen wird. An allen drei Tagen beginnt die Action auf der Piste erst um 12 Uhr Ortszeit; die Hauptrennen der Superbike-Kategorie werden am Samstag und Sonntag als Höhepunkt bei Sonnenuntergang um 19 Uhr gestartet – durch die Zeitverschiebung hierzulande um 20 Uhr.

Das Meeting in Portimão war schon immer ein idealer Ort, um Urlaub mit dem Besuch eines Superbike-Events zu kombinieren. Tickets sind weiterhin verfügbar – und günstig! Eintrittskarten für das gesamte Wochenende sind bereits ab 25 Euro erhältlich!

Neben Superbike-WM sowie den beiden Supersport-Serien findet in Portugal auch die neue Frauen-Weltmeisterschaft statt.