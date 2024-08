Grandioser Álvaro Bautista: «Hatte Pace für den Sieg»

Im ersten Superbike-Lauf in Portimão sahen wir einen Álvaro Bautista wie zu seinen besten Zeiten. Der Ducati-Pilot pflügte mit den schnellsten Rundenzeiten durchs Feld und wurde Zweiter.

Álvaro Bautista erwischte nicht den besten Einstand in das Superbike-Wochenende in Portimão. Zwar fuhr der Ducati-Werkspilot am Freitag die zweitbeste Zeit, stürzte aber anschließend und zog sich dabei eine unangenehme Schürfwunde am rechten Unterarm zu. Davon unbeeindruckt brauste der zweifache Weltmeister in der Superpole auf Startplatz 6. Was wenig fantastisch klingt, ist tatsächlich Bautista zweitbestes Qualifying 2024 – besser war er nur als Fünfter in Misano!

«Einer meiner besten Qualifyings in diesem Jahr, gebracht hat es mir für das Rennen aber nichts – eher im Gegenteil», stöhnte der Spanier im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Ich kam eigentlich gut weg, aber ich wählte die Innenlinie und dann zogen viele Fahrer von außen rein, mit denen ich beinahe kollidiert wäre. Ich nahm Gas heraus und sie brausten an mir vorbei. So wurde das Rennen zumindest äußerst interessant, gerade aus meiner Sicht.»

Was Bautista meint: Zeitweise nur auf Platz 15 liegend, arbeitete sich der Spanier durch das Feld und überholte Gegner um Gegner. Nebenbei fuhr der 39-Jährige in 1:40,612 min die schnellste Rennrunde und erreichte in Runde 14 die Top-3.

Den Sieg verpasste Bautista am Ende nur um 0,8 sec, auch weil er sich in den letzten zwei Runden einen erfrischenden Positionskampf mit Danilo Petrucci (Barni Ducati) lieferte.

«Wäre es zu Beginn anders gelaufen, hätte ich wohl mit Toprak um den Sieg kämpfen können – die Pace dafür hatte ich», grübelte der Familienvater. «Allerdings habe ich heute wirklich alles herausgeholt; ich hatte keine Reserve. Aber man weiß nie, was passiert wäre. Für Sonntag hoffe ich auf bessere Starts, hauptsächlich für das Superpole-Race wäre das wichtig.»

© Gold & Goose Willkommen zurück, Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Danilo Petrucci führt das Feld an © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Michael van der Mark & Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Andrea Iannone & Nicolò Bulega © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Iker Lecuona & Xavier Vierge © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Superpole - Alex Lowes, Toprak Razgatlioglu & Danilo Petrucci © Gold & Goose 1. Rennen - Álvaro Bautista, Toprak Razgatlioglu & Danilo Petrucci Zurück Weiter

Bautista weiter: «Platz 2 ist dennoch wichtig für mich. Denn in Most fühlte ich mich gut, fast so wie im vergangenen Jahr, aber die Ergebnisse zeigten nicht unser Potenzial. Hier in Portimão passten das Gefühl und das Ergebnis zusammen. Den zweiten Platz, bei den heutigen Bedingungen von so weit hinten zu erreichen, ist gut. Aus meiner Sicht ist meine Performance ungefähr so wie 2023 – das ist mir im Moment wichtiger als alles andere. Aber wir müssen uns weiter verbessern. Ich muss sehr präzise fahren und habe keinen Spielraum – was ich schon letztes Jahr predige.»