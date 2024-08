Portimao, FP3: Wieder Bestzeit von Danilo Petrucci

Ducati-Privatier Danilo Petrucci ließ seine Konkurrenten im FP3 der Superbike-WM in Portimao am Samstagmittag alt aussehen und fuhr eine Viertelsekunde schneller als Alex Lowes (Kawasaki) auf Platz 2.

Im ersten freien Training am Freitag sorgte BMW-Star Toprak Razgatlioglu mit 1:40,777 min für die Bestzeit und blieb 0,391 sec vor dem Zweiten Garrett Gerloff (Bonovo BMW).



Im zweiten 45-minütigen freien Training verpasste Toprak wegen eines technischen Problems an seiner M1000RR die letzten acht Minuten, konnte deshalb seine Zeit nicht verbessern und wurde in der kombinierten Zeitenliste von den Ducati-Piloten Danilo Petrucci und Alvaro Bautista überrumpelt. Petrucci sorgte mit 1:40,681 min für die Tagesbestmarke.

Zum Vergleich: Die schnellste Rennrunde in Portimao fuhr Toprak Razgatlioglu 2023 auf Yamaha im Sprintrennen in 1:39,826 min. Den Pole-Rekord hält Jonathan Rea (Kawasaki), aufgestellt im Jahr 2022 mit 1:39,610 min.

Im 20-minütigen FP3 am Samstagmittag dauerte es lediglich zwei fliegende Runden, dann blieb Alex Lowes (Kawasaki) mit 1:40,570 min als Erster unter der Freitags-Bestzeit. Diese Marke wurde nur noch von Petrucci unterboten, der mit 1:40,316 min um 0,254 sec vor dem Engländer blieb. Dritter wurde Weltmeister Alvaro Bautista, Vierter WM-Leader Razgatlioglu, Siebter der WM-Zweite Nicolo Bulega und Achter Rekordchampion Rea.



Der Schweizer Domi Aegerter (GRT Yamaha) kam auf Platz 11, Privatier Philipp Öttl (GMT94 Yamaha) wurde als einziger Deutscher im Feld 20.



