Portimão, Lauf 1: Razgatlioglu gewinnt SBK-Krimi

Der erste Superbike-Lauf in Portimão war umkämpft und spannend wie lange nicht. Den Sieg räumte aber erneut BMW-Star Toprak Razgatlioglu ab. Starkes Rennen von Bautista, Blamage für Rea. Aegerter bester Yamaha-Pilot.

Als letztes Rennen in Portimão am Samstag fand der erste Lauf der Superbike-WM statt. Die Verlegung ans Ende erfolgte mit der Hoffnung, dass die Temperaturen für die Top-Kategorie erträglicher ausfallen würden. Das Thermometer zeigte bei Rennstart um 18 Uhr Ortszeit aber dennoch immer noch über 30 Grad. Doch der Asphalt profitierte von der mittlerweile niedriger stehenden Sonne und war nur noch 39 Grad heiß – in der Superpole waren es noch 45 Grad.

Die Pole-Position hatte sich zum vierten Mal in Folge Toprak Razgatlioglu gesichert. Neben dem BMW-Piloten starteten Alex Lowes (Kawasaki) und Danilo Petrucci (Ducati) aus der ersten Reihe. Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati) folgte auf Position 6, Rekordsieger Jonathan Rea (Yamaha) auf Startplatz 8. Dominique Aegerter und Phillip Öttl (beide Yamaha) gingen von den Positionen 10 und 19 ins Rennen.

Den besten Start erwischte Petrucci, der vor Lowes und Razgatlioglu aus der ersten Kurve kam. Das Trio setzte sich vorn ab, nach einigen Runden gesellte sich mit Michael van der Mark ein zweiter BMW-Pilot in den Kampf um den Sieg hinzu. Das Quartett lieferte sich erstklassige Positionskämpfe.

Zu Beginn der zweiten Rennhälfte musste Lowes abreißen lassen, der als Fünfter immer noch ein solides Ergebnis erreichte. Den Platz des Kawasaki-Piloten übernahm Bautista, der sich nach einem schlechten Start mit den schnellsten Rundenzeiten durchs Feld gekämpft und zur Spitze aufgeschlossen hatte. Das Rennen wurde immer dramatischer und spannender.

In den letzten fünf Runden musste sich der Niederländer vom Kampf um den Sieg verabschieden. Im Kampf um Platz 4 zog van der Mark auch gegen Garrett Gerloff (4./Bonovo BMW) und Lowes den Kürzeren und wurde Sechster.

Ganz vorn spitzte sich die Situation zu, als Razgatlioglu, Petrucci und Bautista die letzten Runden auf der letzten Rille absolvierten. Der Türke kämpfte sichtlich mit seinem Motorrad, behauptete aber seine Führung und gewann am Ende um 0,7 sec vor den Ducati-Piloten Bautista und Petrucci. Auf der Auslaufrunde ließ sich Razgatlioglu Flügel auf die Schulter schnallen – offenbar eine Hommage an seinen persönlichen Sponsor Red Bull.

Mit dem Sieg im ersten Lauf zog Razgatlioglu mit Jonathan Rea und Álvaro Bautista gleich, die in früheren Saisons elf Siege in Serien eingefahren hatten. Der 27-Jährige stellte bereits klar, dass er alleiniger Rekordhalter werden möchte.

Als Neunter wurde Dominique Aegerter bester Yamaha-Pilot. Der Schweizer spulte beharrlich seine Runden ab und setzte in den letzten Runden die entscheidenden Überholmanöver – unter anderem gegen Rekordweltmeister Jonathan Rea, der auch noch hinter die Honda-Piloten Iker Lecuona und Xavi Vierge (13.) sowie Kawasaki-Privatier Tito Rabat auf Rang 15 zurückfiel.

Phillip Öttl (Yamaha) musste sein Motorrad frühzeitig in der Box abstellen.

So lief das Rennen:

Start: Lowes vor Petrucci und Razgatlioglu in die erste Kurve. Dann Bulega, van der Mark und Locatelli. Rea auf 8.



Runde 1: Lowes vorn, Razgatlioglu hat die Verfolgung aufgenommen. Dann Petrucci, Bulega, van der Mark und Rea. Bautista nur als 15. nach der ersten Runde. Aegerter 11, Öttl 21.



Runde 2: Die Top-3 innerhalb 0,6 sec. Van der Mark mit schnellster Runde in 1:40,660 min vorbei an Bulega auf Platz 4. Vierger Zehnter. Bautista 12, dahinter Aegerter.



Runde 3: Lowes vor Razgatlioglu parallel über die Linie. Rea schnappt sich Platz 5 von Bulega. Bautista (10.) weiter auf dem Vormarsch. Öttl gibt das Rennen in der Box auf.



Runde 4: Van der Mark hat zu den Top-3 aufgeschlossen. Rea fällt nach Kontakt mit van der Mark hinter Bulega und Rea auf Platz 7 zurück. Bautista Neunter.



Runde 5: Petrucci auf der Geraden vorbei an Lowes (2.) und Razgatlioglu (3.) und führt. Schnellste Runde Bautista (9.) in 1:40,663 min.



Runde 6: Petrucci 0,3 sec vor Razgatlioglu, Lowes und van der Mark. Bautista jetzt Achter. Iannone, Vierge und Aegerter kämpfen um Platz 11. Redding nach Fehler am Ende des Feldes.



Runde 7: Petrucci und Razgatlioglu 0,8 sec vor van der Mark und Lowes. Bautista in 1:40,612 min auf Platz 7 – Rea Achter.



Runde 8: Petrucci und Razgatlioglu setzen sich um 1,2 sec von vd Mark und Lowes ab. Bautista vorbei an Gerloff und nur 0,2 sec hinter Bulega (5.). Aegerter auf 13.



Runde 9: Razgatlioglu erstmals Führender! Bautista (5.) und Gerloff (6.) vorbei an Bulega (7.). Rea (8.) unter Druck von Bassani und Iannone.



Runde 10: Petrucci wieder vorbei an Razgatlioglu in Führung. Bautista (4.) hat Lowes geschnappt und hat die Pace, das Rennen zu gewinnen.



Runde 11: Petrucci, Razgatlioglu, vd Mark und Bautista innerhalb 0,6 sec. Lowes kann nicht mehr mithalten. Iannone gestürzt.



Runde 12: Lowes und Gerloff kämpfen um Platz 5. Locatelli vorbei an Rea auf Platz 9. Vierge Zwölfter.



Runde 13: Razgatlioglu 0,8 sec vor Petrucci und van der Mark, die sich im Positionskampf gegenseitig aufhielten.



Runde 14: Razgatlioglu kämpft erkennbar mit seiner BMW, behauptet aber weiter die Führung vor Petrucci und Bautista. Mit Gerloff liegen drei BMW in den Top-5.



Runde 15: Die Yamaha-Piloten kämpfen um Platz 9. Aegerter vorbei an Rea auf Platz 11.



Runde 16: Razgatlioglu 0,4 sec vor Petrucci und Bautista. Rea hinter die Honda-Piloten Vierge und Lecuona auf Platz 14 zurückgefallen. Sturz Redding.



Runde 17: Razgatlioglu weiter vorn, aber jetzt ist Bautista sein erster Verfolger.



Runde 18: Razgatlioglu 1,1 sec vor Bautista. Gerloff (4.) und Lowes (5.) vorbei an van der Mark (6.). Aegerter (9.) jetzt bester Yamaha-Pilot.



Runde 19: Razgatlioglu hat die Kontrolle und setzt sich weiter ab.



Letzte Runde: Razgatlioglu gewinnt vor Bautista und Petrucci.