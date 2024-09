Aragon-Test kam für Sam Lowes (33) zur richtigen Zeit

Das Superbike-Meeting in Magny-Cours war für Sam Lowes eine schmerzhafte Angelegenheit. Bei einem eintägigen Test im MotorLand Aragon polierte der Marc VDS Ducati-Pilot sein Selbstvertrauen wieder auf.

Beim Superbike-Meeting in Most Mitte Juli brach sich Marc-VDS-Pilot Sam Lowes sein linkes Schlüsselbein. Portimão musste er aussetzen, in Magny-Cours war der Engländer wieder am Start. Aber die wechselhaften Bedingungen sorgten nicht dafür, dass der Ducati-Pilot ein entspanntes Wochenende erlebte. Im ersten Training, der Superpole und im ersten Rennen stürzte der Superbike-Rookie insgesamt dreimal! Und nach Platz 16 im Superpole-Race musste der Ducati-Pilot sein Motorrad im zweiten Lauf mit einem Defekt abstellen.

Von Magny-Cours reiste das Marc VDS für einen eintägigen Test weiter nach Aragon. Der 33-Jährige nutzte die verfügbare Streckenzeit aus und ließ seine Position auf der V4R optimieren. Als schnellste Rundenzeit ließ sich der Zwillingsbruder von Kawasaki-Werkspilot Alex Lowes eine beeindruckende 1:48,757 min notieren:

Zum Vergleich: Der Pole-Rekord von 1:47,973 min stammt aus dem vergangenen Jahr von Jonathan Rea (Kawasaki), der am selben Wochenende auch den Rundenrekord von 1:49,028 min aufstellte.

«Das war ein langer, aber positiver Testtag, der für mich zu einem guten Zeitpunkt kam, um nach meiner Verletzungspause ein paar Runden zu drehen», sagte Lowes. «Meine Schulter schmerzt noch ein wenig, aber ich hatte das Gefühl, dass wir auf einer Strecke, die mir wirklich gefällt und die ich aus meiner Zeit in der Moto2 sehr gut kenne, durchweg Fortschritte gemacht haben. Deshalb war mein Gefühl auf dem Motorrad sofort besser und das Team hat mit einigen Änderungen einen tollen Job gemacht, um mir wieder etwas Vertrauen und Gefühl zu geben.»

Der Marc VDS-Pilot weiter: «Nach einem harten Wochenende in Magny-Cours war dies der bestmögliche Tag, den wir haben konnten. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass sich das Team so viel Mühe gegeben hat, um in einer so arbeitsreichen Zeit zu diesem Test zu kommen. Wir haben einen Schritt gefunden, um meine Pace über die längere Distanz auf gebrauchten Reifen zu verbessern.»

Der Test diente natürlich auch zur Vorbereitung auf das Rennwochenende im MotorLand in zwei Wochen (27. bis 29. September).