SBK-WM in Magny-Cours: 71 Stürze, sieben Verletzte

Dass das Meeting in Magny-Cours reich an Stürzen war, hat jeder Superbike-Fan mitbekommen. Die Bilanz des Wochenendes über alle drei Tage und alle Serien ist bitter.

71 Stürze wurden am Superbike-Wochenende in Magny-Cours gezählt, davon 59 ohne gravierende Folgen für den Fahrer. Zwölf Piloten erlitten demnach eine Verletzung, von denen wiederum sieben von den Rennärzten Startverbot erhielten. Allein die nackten Zahlen dieser Statistik sind ernüchternd.

Der Blick ins Detail verrät: Nur selten war die Anzahl der Stürze in den Klassen so nahe beieinander wie am vergangenen Wochenende. Die Supersport-WM 300 führt die Statistik mit 28 Crashs an, gefolgt von der Superbike-WM mit 25. Die wenigsten Stürze wurden in der Supersport-WM notiert, nämlich 18. 39 Stürze, also mehr als die Hälfte, verteilen sich auf Turn 5 und 13.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Magny-Cours © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Xavi Vierge © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Xavi Vierge und Iker Lecuona © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Andrea Iannone und Alex Lowes © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Nicolò Bulega und Alex Lowes © Gold & Goose Rennen © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Michael van der Mark, Axel Bassani, Xavi Vierge © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Iker Lecuona und Xavi Vierge © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Iker Lecuona und Garrett Gerloff © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Nicolò Bulega gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Nicolò Bulega © Gold & Goose Danilo Petrucci, Nicolò Bulega, Garrett Gerloff Zurück Weiter

Vor dem nächsten Rennen in Cremona (20. bis 22. September) müssen sich die Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Sturz in Kurve 15/BMW), Jonathan Rea (Sturz in Kurve 17) und Álvaro Bautista (Sturz in Kurve 7/Ducati) bei den Rennärzten vorstellen und auf Freigabe hoffen. Dasselbe gilt für Supersport-Ass Lucas Mahias (Kollision mit Valentin Debise in 15/Yamaha) sowie die 300er-Piloten Chris Clark (Kurve 13/Kawasaki), David Salvador (Kurve 5/Yamaha) und Humberto Maier (Zielgerade/Yamaha).

Die Verletzungen im Einzelnen:

Razgatlioglu: Traumatische Lungenembolie und Prellungen.

Rea: Bruch des rechten Daumens heraus sowie eine tiefe Wunde und Hautabschürfungen.

Bautista: Bruch der achten Rippe links.



Mahias: Ausgerenkte Schulter rechts.



Clark: Handgelenksbruch.

Salvador: Bruch des linken Ellbogens.

Maier: Finger gebrochen.