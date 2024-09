Yamaha-Rennchef Andrea Dosoli: Neue Aufgabe ab 2025

Der Abgang von Yamahas MotoGP-Renndirektor Lin Jarvis brachte das Personalkarussell bei Yamaha zum Rotieren – auch die Superbike-WM ist in Person von Andrea Dosoli betroffen.

Über 26 Jahre war Lin Jarvis als Managing Director von Yamaha Motor Racing tätig und in dieser Funktion für die MotoGP zuständig. Im April kündigte der mittlerweile 66-Jährige seinen Rückzug nach Saisonende an. Erst fünf Monate später gab Yamaha mit Paolo Pavesio seinen Nachfolger bekannt.

Als Direktor für Marketing und Motorsport bei Yamaha Motor Europe (YME) hat sich der Italiener einen Namen gemacht, indem er die Rennabteilung neu organisierte und später Weltmeisterschaften in der Superbike-WM, der Endurance-WM und in der Motocross-WM MXGP gewann. Für die Regelung der Pavesio-Nachfolge benötigte Yamaha nur wenige Tage.

Andrea Dosoli, der seit 2014 das Engagement von Yamaha in Superbike- und Endurance-WM leitet, wird diese Position übernehmen und zukünftig für die Leitung sämtlicher Motorsportaktivitäten von Yamaha Europe verantwortlich sein – also Superbike-WM, MXGP, Endurance-WM, Rally-Raid, den Yamaha Racing Heritage Club sowie die On- und Offroad-Jugendprogramme von bLU cRU.

«Andreas umfangreiche Erfahrung im Rennsport mit Yamaha und seine beeindruckenden Erfolge machen ihn zum idealen Kandidaten für diese Rolle», sagte Olivier Prevost, CEO von Yamaha Motor Europe. «Ich bin zuversichtlich, dass unsere Motorsport Division unter seiner Führung weiterhin florieren und neue Höhen erreichen wird.»

Man kann sich vorstellen: Dosoli wird seine Aktivitäten im Superbike-Paddock nicht im bisherigen Umfang erledigen können, dafür gibt es zu viele Terminüberschneidungen mit den anderen Serien in seinem neuen Verantwortungsbereich. Es ist daher im Bereich des möglichen, dass weitere personelle Veränderungen erforderlich werden.