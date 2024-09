Yamaha-Teamchef: «Alle Chancen waren dahin» 10.09.2024 - 07:14 Von Kay Hettich

© Yamaha Jonathan Rea bekam in Magny-Cours keine Gelegenheit, die Bedingungen zu seinem Vorteil zu nutzen

Für Yamaha war das Superbike-Meeting in Magny-Cours ein Debakel. Teamchef Paul Denning analysiert das Wochenende in Frankreich und blickt voraus auf das Debüt in Cremona.