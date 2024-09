Bestätigt: Honda-Wildcard beim SBK-Debüt in Cremona

Regelmäßige Leser von SPEEDWEEK.com wissen bereits seit 23. Juli von den Plänen des BSB-Teams Honda Racing UK, einen Gaststart beim Meeting der Superbike-WM 2024 in Cremona zu absolvieren. Nun ist es offiziell.

Beim Superbike-Test Ende Mai auf der neuen WM-Strecke in Cremona tauchte neben dem Werksteam der Honda Racing Corporation (HRC) und dem Kundenteam Petronas MIE auch das Team Honda Racing UK auf. Das Team aus der umkämpften britischen Serie war einerseits als Unterstützung anwesend, bereitete sich seinerseits aber auch auf einen möglichen Wildcard-Einsatz beim WM-Debüt der italienischen Piste vor. «Dort könnte ein Hybrid aus der HRC-Maschine und unserem Motorrad zum Einsatz kommen», erfuhr SPEEDWEEK.com von einem Informanten.

Mittlerweile steht fest: Der Gaststart wird in die Tat umgesetzt, allerdings nur mit Tommy Bridewell – ursprünglich wurde diskutiert, auch Teamkollege Andrew Irwin vom 20. bis 22. September an den Start zubringen.

Bridewell ist aktueller BSB Champion (mit Ducati), in diesem Jahr führt er die britische Serie mit der Honda CBR1000RR-R bei noch zwei ausstehenden Rennen an. Der 36-Jährige war zuletzt als Ersatz im Ducati-Team Go Eleven in Jerez 2019 in der Weltmeisterschaft am Start und erreicht die Positionen 14, 12 und 10.

«Ich werde dabei sein, um Rennen zu fahren. Das ist es, was ich liebe, also freue ich mich wirklich darauf», kommentierte der Haudegen. «Wir hatten gehofft, den Gaststart in Donington Park machen zu können, aber leider standen die Sterne nicht ganz richtig dafür. Ich habe die Wildcard-Evaluierung in Cremona vor ein paar Monaten wirklich genossen, daher wird es großartig sein, die Gelegenheit zu haben, einige der Dinge, die wir dort gelernt haben, in die Praxis umzusetzen.»

Der Zeitpunkt für den Gaststart ist dennoch gut gewählt, denn Honda hat zuletzt gute Fortschritte erzielen können, von denen auch Bridewell und sein Team profitieren werden. «Die Perspektive, eng mit unseren HRC-Kollegen im WM-Fahrerlager zusammenzuarbeiten, war eine Chance, die wir uns nicht entgehen lassen durften», bemerkte Teammanager Havier Beltran.