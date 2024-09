Yamaha in Cremona: Marvin Fritz statt Domi Aegerter

Dominique Aegerter fällt verletzungsbedingt voraussichtlich bis Oktober aus, ob Rekordchampion Johnny Rea bei der Superbike-WM in Cremona fahren kann, ist offen. Yamaha muss deshalb umdisponieren.

Yamaha macht in der Superbike-WM charakterprägende Zeiten durch. Die R1 ist nicht siegfähig und mit Jonathan Rea und Dominique Aegerter sind zwei ihrer vier Werksfahrer verletzt.

Rea hat sich bei seinem Sturz in Magny-Cours eine tiefe Wunde an der Gashand zugezogen und wurde am Abend des 7. September operiert. Der Nordire plant, bei den Rennen in Cremona am kommenden Wochenende dabei zu sein – doch fix ist das bislang nicht. Fällt der sechsfache Champion aus, kommt aller Voraussicht nach Yamaha-Testfahrer Niccolo Canepa zum Einsatz, der an diesem Wochenende beim Bol d’Or in Le Castellet sein letztes Langstrecken-Rennen bestritt und maßgeblich zu Rang 2 des Yamaha Austria Racing Teams in der Weltmeisterschaft beitrug.

YART war als WM-Leader zum 24-Stunden-Festival nach Südfrankreich gereist, wurde aber nach einigem Pech in der Gesamtwertung noch vom Suzuki-Werksteam überrumpelt.

Marvin Fritz, neben Karel Hanika der zweite Teamkollege von Canepa, bekommt für seine starken Leistungen von Yamaha einen weiteren Einsatz in der Superbike-WM spendiert und darf im Giansanti Racing Team als Ersatz von Aegerter an der Seite von Remy Gardner fahren.

Aegerter hat sich bei einem Trainingsunfall mit dem Mountainbike Ende August vier Rippen rechts sowie das Schlüsselbein gebrochen; das Schulterblatt und Schulterdach sind angebrochen. Der Schweizer fällt für die Rennen in Cremona und Aragon aus.

Für Marvin Fritz wird es der fünfte Event in der Superbike-WM, sein bestes Resultat holte er als Zehnter im ersten Rennen in Most 2021. Erfüllt der Mosbacher in Cremona die Erwartungen von Yamaha, könnte er auch in Aragon zum Einsatz kommen.

Das Team Motoxracing überlegt, für die WM 2025 auf zwei Fahrer aufzustocken. Deshalb wird in Cremona Alessandro Delbianco eine zweite R1 neben Stammfahrer Bradley Ray pilotieren. Weil das schon lange ausgemacht war, kann Delbianco nicht als Ersatz von Aegerter einspringen, wie zuletzt in Magny-Cours.



Die siebte Yamaha im Feld steuert der Bayer Philipp Öttl aus dem Team GMT94.