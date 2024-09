SBK-WM in Cremona: Verletzte, Ersatzfahrer, Wildcards

Toprak Razgatlioglu wird es in Cremona versuchen – ausgang ungewiss

Die Teilnehmerlisten für Cremona unterscheiden sich massiv von denen vergangener Veranstaltungen. Welche Fahrer in Superbike- Supersport- und Frauen-WM fehlen, wer als Ersatz einspringt und welche Gaststarter dabei sind.

Die Liste der verletzten Piloten nach dem Meeting in Magny-Cours hatte es in sich und mit Toprak Razgatlioglu (BMW) und Álvaro Bautista (Ducati) waren der WM-Leader und der WM-Dritte der Superbike-WM 2024 außer Gefecht, dazu Yamaha-Star Jonathan Rea.

Seit Dienstagmittag ist klar: Mindestens der Nordire wird am kommenden Wochenende auf dem Cremona Circuit fehlen. Das Motorrad des 37-Jährigen übernimmt Niccolo Canepa. Spätestens am Donnerstag wird darüber entschieden, ob der Türke und der Spanier einen Versuch unternehmen werden.

Auf keinen Fall wird Dominique Aegerter für sein Yamaha-Team Giansanti Racing antreten können. Der Schweizer wird von Endurance-Pilot Marvin Fritz ersetzt. Der 31-Jährige aus Neckarzimmern war zuletzt in Portimão 2022 als Gaststarter mit Yamaha Austria Racing Team in der seriennahen Weltmeisterschaft dabei.

Auch Petronas Honda wird von Verletzungssorgen geplagt. Rookie Adam Norrodin hatte sich Mitte August bei einem Sturz bei Testfahrten in Estoril den Knöchel verdreht. Erst später stellte sich heraus, dass das Gelenk gebrochen war. Der Malaysier ließ sich vergangene Woche operieren und wird erneut von Ivo Lopes vertreten.

Für die Superbike-WM erfreulich sind die Gaststarts von Alessandro Delbianco im Yamaha-Team Motoxracing sowie von BSB-Champion Tommy Bridewell mit Honda Racing UK.

Die Liste der Änderungen in der Supersport-Kategorie ist ebenfalls lang. Ob Lucas Mahias (GMT94 Yamaha) nach der Schulterluxation in Magny-Cours für Cremona einsatzbereit ist, entscheidet sich am Donnerstag. Bei MTM Kawasaki wird auf jeden Fall der Spanier Borja Gomez (19) anstatt Marcel Brenner die ZX-6R pilotieren und bei VFT Yamaha wird erneut Lorenzo Dalla Porta den verletzten Yeray Ruiz ersetzten.

Auf die Rückkehr ihrer Stammfahrer hoffen indes Petronas Honda (Khairul Idham Bin Pawi) und Yamaha Thailand (Krittapat Keankum). Triumph-Pilot Lorenzo Baldassarri wurde in Magny-Cours von Luca de Vleeschauwer ersetzt, doch für Cremona meldete sich der Italiener fit zurück.

Das Kawasaki-Team Pro Dina und Pilot Gabriele Giannini haben sich einvernehmlich getrennt. Das verwaiste Motorrad übernimmt in Cremona Miquel Pons. Der Spanier bestreitet in diesem Jahr die MotoE und belegt Rang 12.

Mit einer Wildcard bringt Luca Ottaviani eine fünfte MV Agusta an den Start. Der 31-Jährige absolvierte bereits in Misano einen Gaststart und erreichte die Plätze 11 und 12.

In der Frauen-WM steht die Rückkehr der Australierin Tayla Relph, der Britin Alyssia Whitmore sowie der Chilenin Isis Carreno an. Ein Comeback von Nicole van Aswegen (Oberschenkelbrech in Portimão) ist eher unwahrscheinlich, wobei die Südafrikanerin bereits ohne Gehhilfen unterwegs ist und fieberhaft trainiert.

Mit einer Wildcard ergänzen Irene Bramato aus Italien und die Neuseeländerin Avalon Lewis (früher Biddler) die Startaufstellung.