Marvin Fritz (Yamaha): «Habe keinen Druck»

Endurance-Ass Marvin Fritz ist für das Meeting in Cremona eine gute Wahl als Ersatz für Dominique Aegerter. Mit der Yamaha R1 von Giansanti Racing hat er erstmals ein Werksmotorrad in der Superbike-WM zur Verfügung.

Wegen eines Unfalls mit dem Mountainbike muss Dominique Aegerter eine Zwangspause einlegen. Der Schweizer wird das Debüt der Superbike-WM auf dem Cremona Circuit verpassen und auch anschließend im MotorLand Aragon fehlen. Regelmäßige Leser von SPEEDWEEK.com wissen seit Sonntag, dass Marvin Fritz als Ersatz für Cremona nominiert wurde.

Der 31-Jährige bestreitet hauptberuflich im Team Yamaha Austria Racing (YART) die Endurance-WM und war beteiligt am Gewinn des WM-Titels 2023 sowie der Vizeweltmeisterschaft in diesem Jahr. Erfüllt der Mosbacher in Cremona die Erwartungen von Yamaha, könnte er auch in Spanien zum Einsatz kommen.

«Zuerst möchte ich Dominique eine schnelle Genesung wünschen», sagte Fritz, für den der Einsatz in Cremona dennoch sehr willkommen ist. «Ich kann es kaum erwarten! Für GRT Yamaha und die R1 im Trimm der Superbike-WM zu fahren, ist wie ein Traum für mich. Natürlich werde ich mich gut um das Motorrad von Domi kümmern.»

Fritz hat 2021 und 2022 jeweils zwei Meetings in der Superbike-WM bestritten, als Ersatz und auch als Gaststarter. Sein bestes Finish war in Most 2021 als Zehnter im ersten Lauf.

«Ich werde mich an viele Dinge gewöhnen müssen, denn seit meiner letzten Wildcard in Portimão 2022 haben sich die Dinge verändert. Trotzdem werde ich versuchen, das Wochenende zu genießen und mein Bestes zu geben. Druck habe ich nicht. Ich freue mich darauf, das Team kennenzulernen und bin zuversichtlich, dass es eine schöne Erfahrung sein wird.»