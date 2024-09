Was die Superbike-WM 2024 in Cremona erwartet 17.09.2024 - 14:49 Von Kay Hettich

© Cremona Circuit Der Cremona Circuit ist erstmals Schauplatz der Superbike-Weltmeisterschaft

Am kommenden Wochenende gibt der Cremona Circuit sein Debüt im Kalender der Superbike-WM. Was man über die Rennstrecke in Norditalien wissen muss.