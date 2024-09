SBK-Kalender 2025: Zweiter Versuch im Balaton Park 19.09.2024 - 12:06 Von Kay Hettich

© Dorna Die Superbike-WM versucht es 2025 erneut mit dem Balaton Park Circuit

Im Vorfeld des MotoGP-Events in der Emilia-Romagna gab Promoter Dorna bekannt, dass die Superbike-WM 2025 auf dem Balaton Park Circuit gastieren wird – was eigentlich schon in diesem Jahr geplant war.