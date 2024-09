Álvaro Bautista (Ducati): Nur vorläufige Freigabe 19.09.2024 - 13:30 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Alvaro Bautista wird in Cremona mindestens das erste Training fahren

Bei seinem Sturz im Superpole-Race in Magny-Cours brach sich Álvaro Bautista eine Rippe. Die Freigabe der Rennärzte für die Teilnahme des Ducati-Werkspiloten am Superbike-Meeting in Cremona erfolgte mit Einschränkung.