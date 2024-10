Jerez, Sprint: Bulega dominiert, Toprak ohne Chance

Im letzten Superpole-Race der Superbike-WM 2024 siegte Nicolò Bulega (Ducati) deutlich vor Weltmeister Toprak Razgatlioglu (BMW). Alex Lowes (Kawasaki) Dritter.

Das Superpole-Race über nur 10 Runden auf dem Circuito de Jerez fand bei Sonnenschein und angenehmen 20 Grad Celsius statt. Dass die Piloten nicht auf den Reifenverschleiß achten müssen und jede Runde ans Limit gehen, macht den Reiz dieses Formats aus. Die Bezeichnung des Sprintrennens kommt daher, weil das Ergebnis in die Startaufstellung für den zweiten Lauf einfließt. Außerdem erhalten die Top-9 bis zu zwölf WM-Punkte und nehmen die ersten neun Startplätze ein, die weiteren Positionen entsprechend der Superpole vom Samstag.

Die Startaufstellung für den Sprint entsprach der Superpole, nur der im ersten Lauf gestürzte Gaststarter Kyle Ryde (Yamaha) fehlte. Aus der ersten Reihe starteten Nicolò Bulega (Ducati), Weltmeister Toprak Razgatlioglu (BMW) und Alex Lowes (Kawasaki). Da die Weltmeisterschaft am Samstag zugunsten von Razgatlioglu entschieden ist, wird für die Sonntagsrennen ein spannender Schlagabtausch erwartet.

Den Start gewann Bulega und nur Razgatlioglu konnte dem Lauf-1-Sieger folgen. Mit der schnellsten Rennrunde holte sich der BMW-Pilot in Runde 2 die Führung. Aber der Superbike-Rookie ließ sich nicht abschütteln und holte sich ebenfalls mit der schnellsten Rennrunde in 1:38,528 min in Runde 6 die Führung zurück.

Fortan fuhr Bulega schneller als der Weltmeister und kreuzte nach zehn Runde mit 2,4 sec Vorsprung auf Razgatlioglu als Sieger die Ziellinie. Platz 3 sicherte sich Lowes.

Bester Yamaha-Pilot wurde Andrea Locatelli auf Platz 5. Der Italiener hielt rundenlang dem Druck von Michael van der Mark (BMW) stand.

Zeitweise auf Platz 17 zurückgefallen fuhr Álvaro Bautista ein starkes Rennen. In der letzten Runde verdrängte der Ducati-Werkspilot Dominique Aegerter (Yamaha) vom neunten Platz. Der Schweizer – als Zehnter im Ziel – hatte kurz zuvor Jonathan Rea (11./Yamaha) überholt.

Weil beide Werkspiloten stürzten, wurde HRC-Testfahrer Tetsuta Nagashima auf Platz 19 bester Honda-Pilot. Philipp Öttl (Yamaha) kam als 22. in die Wertung.

So lief das Rennen:

Start: Bulega vor Razgatlioglu und Lowes in die erste Kurve. Dann Petrucci, Locatelli und Vierge.



Runde 1: Bulega 0,3 sec vor Razgatlioglu und 1,6 sec vor Lowes. Rea auf Platz 11, Bautista nur auf 17.



Runde 2: Razgatlioglu in 1:38,890 min vorbei an Bulega. Dann Lowes und Petrucci. Aegerter Zehnter, Öttl auf 20. Die Honda-Piloten Iker Lecuona und Xavi Vierge kollidierten.



Runde 3: Razgatlioglu und Bulega 1,6 sec vor Lowes und Petrucci. Gerloff Siebter, Rea Neunter. Bautista auf 14.



Runde 4: Bulega folgt Razgatlioglu wie ein Schatten. Iannone, Gerloff, Rea und Aegerter kämpfen um Platz 7. Öttl vorbei an Mackenzie auf 21.



Runde 5: Die Top-5 mit Razgatlioglu, Bulega, Lowes, Petrucci und Locatelli unverändert.



Runde 6: Bulega in 1:38,528 min wieder Führender – 0,7 sec schneller als Razgatlioglu. Bautista jetzt Elfter.



Runde 7: Bulega 0,9 sec vor Razgatlioglu. Aegerter am Hinterrad von Rea (9.).



Runde 8: Bulega 1,6 sec vor Razgatlioglu und 3,9 sec vor Lowes. Aegerter vorbei an Rea auf Platz 9, aber Bautista ist an den beiden Yamaha-Piloten dran.



Runde 9: Die Top-4 unverändert. Locatelli und van der Mark kämpfen um Platz 5.



Letzte Runde: Bulega gewinnt vor Razgatlioglu und Lowes. Bautista Neunter.