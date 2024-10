Jerez, Lauf 1: Toprak und BMW mit Platz 2 Weltmeister

Während Nicolò Bulega (Ducati) im ersten Superbike-Lauf in Jerez einen souveränen Sieg feierte, krönte sich BMW-Star Toprak Razgatlioglu mit Platz 2 zum Weltmeister.

In der Superpole am Vormittag hatte sich Nicolò Bulega (Ducati) in Rekordzeit den vordersten Startplatz gesichert. Neben dem Italiener starteten Toprak Razgatlioglu (BMW) und Alex Lowes (Kawasaki) in den ersten Lauf. Bei einem Sieg von Bulega reicht Razgatlioglu ein dritter Platz, um den Titel zu gewinnen. Der 27-Jährige machte aber keinen Hehl daraus, dass er die Weltmeisterschaft mit einem Sieg entscheiden möchte.

Das Wetter war dem besonderen Anlass würdig: Sonnenschein und ein fast wolkenloser Himmel und 23 Grad Celsius sorgten bei Rennstart um 14 Uhr für den passenden Rahmen eines Superbike-Rennens, das in die Geschichte eingehen wird.

Die ersten zwei Runden waren turbulent. Zuerst stürzte Danilo Petrucci (Ducati), später die Honda-Piloten Tarran Mackenzie Thomas Bridewell. In Runde 2 rutschte Álvaro Bautista (Ducati) aus.

Vorn hatten sich Bulega und Razgatlioglu schnell vom Rest des Feldes abgesetzt und führten nach nur fünf Runden bereits um fast 4 sec. Razgatlioglu folgte dem Ducati-Piloten wie ein Schatten. Aber nach acht Runden – die beiden lagen schon 6 sec vor dem Rest – konnte der BMW-Pilot den Speed des Rookies nicht mehr mitgehen. Bei Halbzeit führte Bulega 2,2 sec vor Razgatlioglu und 7,5 sec vor der Kampfgruppe um Platz 3. Am Ende kreuzte der Supersport-Weltmeister des vergangenen Jahres 6 sec vor dem Türken als Sieger die Ziellinie.

Als Zweiter krönte sich Toprak Razgatlioglu jedoch ebenso souverän zum Superbike-Weltmeister 2024. Es ist der erste Fahrer-WM-Titel von BMW seit dem Einstieg in der seriennahen Meisterschaft.

Um Platz 3 kämpften zeitweise bis zu vier Piloten, den Yamaha-Werkspilot Andrea Locatelli für sich entschied. Undankbarer Vierter wurde Kawasaki-Aushängeschild Alex Lowes (Kawasaki). Die beste Honda brachte Iker Lecuona auf der sechsten Position ins Ziel.

Ein feines Rennen fuhr Dominique Aegerter (Yamaha) auf Platz 9. Der Schweizer kam am Hinterrad von Axel Bassani (Kawasaki) ins Ziel.

Rekordweltmeister Jonathan Rea (Yamaha) enttäuschte als Elfter. Der gestürzte Bautista hatte sein Motorrad wieder aufgerappelt und stürzte ein zweites Mal.

Philipp Öttl kreuzte einsam auf Platz 18 die Ziellinie.

So lief das Rennen:

Start: Bulega vor Razgatlioglu und Locatelli in die erste Kurve. Dann Lowes, van der Mark und Rinaldi. Im Gerangel von Kurve 2 verliert Petrucci zuerst einige Positionen, dann stürzt er.



Runde 1: Bulega 0,4 sec vor Razgatlioglu und 1,1 sec vor Locatelli. Bautista Zehnter, Rea auf 15. Für Mackenzie und Bridewell ist das Rennen mit einem Sturz in Kurve 6 beendet.



Runde 2: Bulega und Razgatlioglu vorn, dann Locatelli, Lowes, Lecuona und Rinaldi. Bautista gestürzt. Aegerter auf 11, Öttl auf 20. Schnellste Runde Bulega in 1:39,371 min.



Runde 3: Bulega 0,7 sec vor Razgatlioglu und 2,7 sec vor Locatelli. Bautista nimmt das Rennen wieder auf. Lecuona vorbei an Lowes auf Platz 4. Rea auf 13.



Runde 4: Razgatlioglu verkürzt auf 0,5 sec Rückstand. Lowes hat sich P4 zurückgeholt.



Runde 5: Die Top-2 bereits um 3,9 sec vor Locatelli, Lowes und Lecuona, die um Platz 3 kämpfen.



Runde 6: Razgatlioglu erneut schneller als Bulega (1.). Sturz Rinaldi.



Runde 7: Aegerter (10.) mit Anschluss bis Platz 8. Öttl auf 18. im Kampf mit Delbianco und Lopes.



Runde 8: Bulega hat gekontert und seinen Vorsprung auf Razgatlioglu auf 1,2 sec ausgebaut. Locatelli (3.), Lowes, Lecuona und van der Mark innerhalb 1,5 sec.



Runde 9: Razgatlioglu fährt 0,6 sec langsamer als Bulega. Rea verbessert sich vorbei an Iannone auf Platz 11.



Runde 10: Bulega 2,3 sec vor Razgatlioglu. Locatelli führt die Kampfgruppe um P3 weiter an.



Runde 11: Bulega beginnt, sein Polster zu verwalten. Um Platz 3 kämpfen nur noch Locatelli, Lowes und Lecuona.



Runde 12: Bassani und Aegerter kämpfen um Platz 8. Öttl (18.) liegt eine Sekunde hinter Nagashima.



Runde 13: Toprak liegt 3,3 sec hinter Bulega und 5,6 sec vor Locatelli (3.).



Runde 14: Nur Bulega und Alex Lowes (4.) fahren unter 1:41 min.



Runde 15: Auch Lecuona (5.) muss den Kampf um Platz 3 aufgeben. Aegerter (9.) am Hinterrad von Bassani (8.). Rea weiter auf Platz 11. Öttl auf 18.



Runde 16: Erste 1:41 min von Bulega – aber er führt um 3,9 sec vor Razgatlioglu.



Runde 17: Bautista schnellster Mann auf der Piste und vorbei an Öttl auf Platz 18.



Runde 18: Lowes muss sich mit Platz 4 begnügen. Bautista zum zweiten Mal gestürzt – Öttl wieder auf 18.



Runde 19: Die Positionen sind bezogen.



Letzte Runde: Bulega gewinnt vor Razgatlioglu und Locatelli.