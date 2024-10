BMW Motorrad-Boss: «Ein Meilenstein für die Marke»

Mit dem Gewinn der Superbike-WM 2024 durch Toprak Razgatlioglu ist BMW endgültig im Kreis der besten Hersteller angekommen. Markus Flasch, Geschäftsführer von BMW Motorrad, über den ersten WM-Titel der bayerischen Marke.

Seit 1. November 2023 ist Markus Flasch der Leiter von BMW Motorrad. Die Verpflichtung von Superbike-Star Toprak Razgatlioglu erfolgte zwar noch unter der Führung von Markus Schramm im Mai, doch als leidenschaftlicher Motorsport-Fan stand Flasch von Beginn seiner Tätigkeit hinter dem Superbike-Projekt.

Als Razgatlioglu beim Saisonfinale in Jerez mit Platz 2 den ersten WM-Titel von BMW in trockene Tücher brachte, war Flasch einer der ersten Gratulanten. «Der heutige Tag ist ein Meilenstein für unsere Marke: Wir feiern mit Toprak unseren ersten Weltmeistertitel in der Superbike-WM», jubelte der 43-Jährige. «Herzlichen Glückwunsch an Toprak und alle, die mit unermüdlicher Arbeit ihren Beitrag zu diesem großartigen Erfolg geleistet haben, das gesamte Team von BMW Motorrad Motorsport in München und Berlin, das ROKiT-Team um Shaun Muir und das Test-Team.»

Flasch streut dem 28-jährigen Türken Rosen. «Was Toprak in dieser Saison gezeigt hat, war mehr als beeindruckend und beweist, was für ein herausragender Sportler und Mensch er ist», lobt der Manager. «Von Anfang an haben er und BMW Motorrad Motorsport sich als Erfolgskombination erwiesen. Wir haben ihm mit der M1000 RR das perfekte Bike zur Verfügung gestellt und mit seinem einzigartigen fahrerischen Können hat er es genutzt, um der Saison seinen Stempel aufzudrücken.»

Besonders in Erinnerung blieb bei Flasch der verheerende Sturz von Razgatlioglu in Magny-Cours und wie der Türke damit umging. «Nicht minder eindrucksvoll ist seine mentale Stärke, mit der er sich nach seinem schweren Sturz zurück gearbeitet hat», sagte Flasch anerkennend. «Gleichzeitig ist er menschlich einfach ein toller Typ und zurecht ein echter Publikumsliebling: bescheiden, witzig und immer hart arbeitend. Gemeinsam mit dem Team und unseren Ingenieuren hat er nach jedem Erfolg nach Lösungen gesucht, wie es noch besser werden kann. Der Lohn ist dieser mehr als verdiente Weltmeistertitel.»