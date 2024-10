Honda-Asse schossen sich ab: Knochenbruch und Strafe

Die Superbike-WM 2024 ging für die Honda-Werkspiloten in Jerez unschön zu Ende. Ausgerechnet beim Heimrennen erlitt Iker Lecuona einen Knochenbruch, wofür wiederum Xavi Vierge eine Strafe erhielt.

Im Superpole-Race gab es eine kuriose Situation, als in Kurve 6 der zweiten Runde beide Honda-Werkspiloten stürzten. Das Motorrad von Iker Lecuona überschlug sich und der Spanier blieb mit Schmerzen im Kiesbett hocken. Teamkollege Xavi Vierge kam glimpflich davon, konnte das Rennen jedoch ebenfalls nicht fortsetzen.

Im Medical-Center stellte sich heraus: Lecuona hatte sich links den fünften Mittelfußknochen gebrochen und konnte am zweiten Rennen nicht teilnehmen. «Ich bin natürlich sehr enttäuscht darüber, wie die Saison zu Ende geht, vor allem kurz vor zwei wichtigen Testtagen», ärgerte sich der 24-Jährige. «Jetzt werden wir uns sofort allen notwendigen medizinischen Untersuchungen unterziehen, um den besten Weg zu finden, damit ich so schnell wie möglich wieder in Aktion treten kann. Ich verlasse Jerez mit der Gewissheit, dass wir auch auf dieser Strecke schnell waren.»

Der Beginn des Unfalls wurde von den Kameras nicht eingefangen. Die Rennleitung hat jedoch mehr Perspektiven zur Verfügung und machte Vierge als Verursacher des Crashs aus. Mit einer Long-Lap-Strafe kam der Katalane im zweiten Hauptrennen nicht über Platz 13 hinaus.

«Wir hatten die Chance, in den Top-10 der Meisterschaft zu landen, aber mit dem Zwischenfall im Superpole-Race und der Strafe, die meiner Meinung ungerechtfertigt war, war meine Chance beeinträchtigt. Ich habe versucht, mich so gut wie möglich zu erholen, aber dabei habe ich die Reifen zerstört», schilderte Vierge. «Ich wünsche Iker auf jeden Fall eine schnelle Genesung. Ich hoffe, dass er so schnell wie möglich zurückkommen kann, denn wir brauchen ihn im Team, um weitere Fortschritte zu machen. Es ist enttäuschend, die Saison auf diese Weise zu beenden, vor allem, nachdem wir in der Mitte der Saison das Ruder herumreißen konnten und einige sehr starke Rennen gefahren sind.»

Die Superbike-WM 2024 beendete Vierge mit 137 Punkten als Gesamtelfter, Lecuona folgt als Zwölfter mit nur drei Punkten weniger.