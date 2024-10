Toprak Razgatlioglu: «Gab alles – dann war es vorbei»

Nach Niederlagen in den ersten beiden Rennen konnte Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW) den Spieß herumdrehen und im dritten Lauf in Jerez Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) niederringen.

Vier Runden früher als geplant endete das zweite Hauptrennen in Jerez, wegen eines kapitalen Motorschadens an Philipp Öttls GMT94-Yamaha. Weltmeister Toprak Razgatlioglu war damit Sieger des letzten Laufs der Superbike-WM 2024, der Türke und Nicolo Bulega waren eine Klasse für sich und lagen über 10 sec vor dem Rest des Feldes.

Razgatlioglu ist überzeugt, dass er auch ohne Abbruch gewonnen hätte. «Mein Vorsprung wuchs und das Gefühl auf dem Motorrad war gut», erzählte der 28-Jährige in kleiner Medienrunde. «Problematisch war lediglich, dass mein Vorderreifen etwas abbaute. Zwischendurch fuhr ich etwas langsamer, um seinen Rhythmus zu zerstören. Als ich wieder pushte, konnte ich sofort eine Lücke auffahren. Ich fokussierte mich auf die letzten vier Runden, aber dann kamen die roten Flaggen raus und es war vorbei. Ich bin glücklich, dass ich wieder gewinnen konnte.»

Im ersten Hauptrennen am Samstag und im Sprint am Sonntagvormittag musste sich der BMW-Star dem brillanten Rookie Bulega beugen. «Das erste Rennen war nicht einfach für mich, weil ich wusste, dass der zweite Platz reicht, um die WM zu gewinnen», verdeutlichte Toprak. «Im Sprint habe ich alles gegeben, aber Nico ebenso und seine Pace war gut. Im zweiten Hauptrennen war er nicht so stark, obwohl unsere Pace erneut sehr hoch war. Aber mir wurde klar, dass ich siegen kann. Nach dem Titelgewinn tut es gut, dass ich auch das letzte Rennen gewinnen konnte. Mich freut auch, dass es Mickey aufs Podium geschafft hat. Wir haben davon geträumt, dass wir dieses Jahr mal zusammen auf dem Podium stehen. Es ist wichtig für ihn und das Team, dass wir die Saison so abschließen konnten.»



Van der Mark konnte sich im Kampf um Platz 3 gegen Andrea Iannone (Go Eleven Ducati) behaupten und damit den sechsten WM-Rang sichern.