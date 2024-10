Jerez-Test: Nur Ducati war schneller als Bimota

Am zweiten Testtag auf dem Circuito de Jerez fuhr Axel Bassani mit der neuen Bimota KB998 die schnellste Zeit. Schneller war am Vortag nur Superbike-Vizeweltmeister Nicolò Bulega mit der Ducati V4R.

Am zweiten Testtag in Jerez war das BMW-Testteam abgereist, auch Ducati-Pilot Nicolò Bulega war nicht mehr anwesend. Der Vizeweltmeister hatte am Dienstag eine beeindruckende Rundenzeit von 1:38,142 min gefahren, die am Mittwoch von keinem anderen Teilnehmer auch nur annähernd erreicht wurden. Weil die Teams sehr unterschiedliche Testprogramme verfolgen und unklar ist, wer mit welchen Reifen fährt (harter Rennreifen, weicher Rennreifen, Qualifyer), haben die Zeiten aber auch nur bedingte Aussagekraft.

Kurz vor Testende brannte Bimota-Pilot Axel Bassani in 1:38,478 min die zweitbeste Zeit in den Asphalt. Der Italiener fuhr die offiziell ersten Runden mit der neuen KB998 fuhr und seine Rundenzeit ist ein starkes Zeichen dafür, dass bei der Entwicklung kein grober Fehler passiert ist. Es ist davon ausgehen, dass Bassani einen Qualifyer-Reifen verwendet hat, nachdem er zuvor lange eine 1:39,527 min als beste Runde verzeichnet hatte. Teamkollege Alex Lowes war unwesentlich langsamer.

Kawasaki-Neuzugang Garrett Gerloff gewöhnte sich am zweiten Testtag weiter an die ZX-10RR und steigerte sich um 0,4 sec auf eine 1:39,229 min. Dahinter reihte sich Honda-Pilot Xavi Vierge ein.

Der zweifache Weltmeister Alvaro Bautista setzte seinen Neustart mit der Ducati V4R fort. Der Spanier schlägt nach einer verhaltenen Superbike-WM 2024 bei der Abstimmung einen neuen Weg ein und orientierte sich an den Basis-Settings von Ducati. Seine beste Zeit fuhr der 39-Jährige am Dienstag.

Eine auffällige Verbesserung gelang Tarran Mackenzie vom Petronas-Honda-Team. Der Engländer fuhr in 1:39,841 min um 0,7 sec schneller als in der Superpole am Rennwochenende. Mackenzie hoffte auf neue Teile für den Test – es wäre dem 28-Jährigen aus Stirling zu wünschen.

Die Rundenzeiten der drei anwesenden Supersport-Piloten näherten sich am zweiten Testtag an. In 1:42,509 min fuhr Triumph-Pilot die beste Zeit, nur 0,014 sec langsamer Superbike-Absteiger Philipp Öttl mit der Feel-Racing-Ducati. Schlusslicht ist Oli Bayliss, der sich von der V2-Ducati auf die Triumph umstellen muss.

Zeiten Superbike-Test Jerez, 22./23. Oktober Pos Fahrer (Nation) Motorrad, Kategorie Zeit Diff 1 Nicoló Bulega (I) Ducati 1:38,142 min 2 Axel Bassani (I) Bimota 1:38,478 + 0,336 sec 3 Alex Lowes (GB) Bimota 1:38,679 + 0,537 4 Garrett Gerloff (USA) Kawasaki 1:39,229 + 1,087 5 Xavi Vierge (E) Honda 1:39,438 + 1,296 6 Álvaro Bautista (E) Ducati 1:39,567 + 1,425 7 Tarran Mackenzie (GB) Honda 1:39,841 + 1,699 8 Ryan Vickers (GB) Ducati 1:40,027 + 1,885 9 Markus Reiterberger (D) BMW 1:41,088 + 2,946 10 Thomas Bridewell (GB) Honda (BSB) 1:41,155 + 3,013 11 Tetsuta Nagashima (J) Honda 1:41,183 + 3,041 12 Florian Marino (F) Bimota 1:41,360 + 3,218 13 Sylvain Guintoli (F) BMW 1:41,806 + 3,664 Zeiten Supersport- Test Jerez, 22./23. Oktober Pos Fahrer (Nation) Motorrad, Kategorie Zeit Diff 1 Tom Booth-Amos (GB) Triumph 1:42,509 min 2 Philipp Öttl (D) Ducati 1:42,523 + 0,014 sec 3 Oli Bayliss (AUS) Triumph 1:43,182 + 0,673