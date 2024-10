Xavi Vierge (Honda): Wichtiger Test und Flitterwochen

Xavi Vierge bricht am Freitag in seine Flitterwochen auf

In der Superbike-WM 2024 hat Honda im letzten Saisondrittel stark zugelegt und mit Iker Lecuona nach langer Durststrecke einen Podestplatz eingefahren. Beim zweitägigen Jerez-Test war nur Xavi Vierge im Einsatz.

Als Iker Lecuona im Superpole-Race in Jerez ausgerechnet von seinem Honda-Teamkollegen abgeräumt wurde, zog sich der 24-Jährige links einen verschobenen Bruch des fünften Mittelfußknochens zu. Lecuona verpasste den zweiten Lauf und auch den Test am Dienstag und Mittwoch dieser Woche, weil er operiert wurde. Von den Stammfahrern war daher nur Xavi Vierge im Einsatz, unterstützt von HRC-Testpilot Tetsuta Nagashima. Mit Tarran Mackenzie (Petronas Honda) und Thomas Bridewell aus der BSB waren zwei weitere CBR1000RR-R anwesend.

Obwohl Honda im letzten Drittel der Superbike-WM 2024 solide Fortschritte erzielte und mit Lecuona im ersten Lauf in Estoril als Dritter endlich wieder einen Podestplatz erreichte, hat das Werksteam der Honda Racing Corporation weiterhin Rückstand auf die besten Motorräder. Hauptaugenmerk beim Test lag auf den Elektronik-Settings. «Es war ein wirklich wichtiger Test», betonte Vierge. «Wir haben uns vor allem auf die Elektronik konzentriert und viele Back-to-Back-Tests mit dem Set-up durchgeführt. Die Sessions waren sehr nützlich, denn wir hatten zwei sonnige Tage mit unterschiedlichen Streckenbedingungen. An beiden Vormittagen war die Strecke aufgrund der kühleren Temperaturen sehr griffig, und im Laufe der Tage wurde es richtig heiß. So konnten wir unter verschiedenen Bedingungen arbeiten und uns vor allem auf die hohen Temperaturen konzentrieren – eine Situation, in der wir normalerweise Probleme haben.»

Der Katalane verzichtete auf eine schnelle Runde mit einem Qualifyer-Reifen. In 1:39,438 min ließ sich Vierge eine persönlich beste Zeit auf dem Niveau von Álvaro Bautista (Ducati) notieren. «Wir haben uns auf die Race-Pace konzentriert, und ich kann sagen, dass wir uns im Vergleich zum letzten Rennwochenende ein wenig verbessern konnten, was ein positives Ergebnis war», erklärte der 27-Jährige. «Es war von Vorteil, das Testteam und weitere Honda-Piloten dabei zu haben, denn je mehr Informationen und Feedback wir von verschiedenen Fahrern mit unterschiedlichen Fahrstilen sammeln, desto besser. Jetzt haben die Ingenieure einen langen Winter vor sich, um die gesammelten Daten auszuwerten.»

In der Winterpause hat Vierge ein paar Pflichttermine, zuvor wird er aber in die Flitterwochen gehen – er hatte am 14. September seine langjährige Partnerin Sandra Ruiz geheiratet. «Die Flitterwochen nach der Hochzeit waren eher eine Art Cremona-Superbike-Flitterwochen», schmunzelte Vierge. «Danach gehe ich wieder an die Arbeit. Ich werde die EICMA in Italien besuchen, gefolgt von weiteren Verpflichtungen, die wir üblicherweise im Winter haben.»

Zeiten Superbike-Test Jerez, 22./23. Oktober Pos Fahrer (Nation) Motorrad Zeit Diff 1 Nicoló Bulega (I) Ducati 1:38,142 min 2 Axel Bassani (I) Bimota 1:38,478 + 0,336 sec 3 Alex Lowes (GB) Bimota 1:38,679 + 0,537 4 Garrett Gerloff (USA) Kawasaki 1:39,229 + 1,087 5 Xavi Vierge (E) Honda 1:39,438 + 1,296 6 Álvaro Bautista (E) Ducati 1:39,567 + 1,425 7 Tarran Mackenzie (GB) Honda 1:39,841 + 1,699 8 Ryan Vickers (GB) Ducati 1:40,027 + 1,885 9 Markus Reiterberger (D) BMW 1:41,088 + 2,946 10 Thomas Bridewell (GB) Honda (BSB) 1:41,155 + 3,013 11 Tetsuta Nagashima (J) Honda 1:41,183 + 3,041 12 Florian Marino (F) Bimota 1:41,360 + 3,218 13 Sylvain Guintoli (F) BMW 1:41,806 + 3,664 Zeiten Supersport- Test Jerez, 22./23. Oktober Pos Fahrer (Nation) Motorrad Zeit Diff 1 Tom Booth-Amos (GB) Triumph 1:42,509 min 2 Philipp Öttl (D) Ducati 1:42,523 + 0,014 sec 3 Oli Bayliss (AUS) Triumph 1:43,182 + 0,673

