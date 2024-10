Fix: Motoxracing mit einem Rookie und einem Routinier

Das Yamaha-Team Motoxracing stellt sich für die Superbike-WM 2024 neu auf und expandiert auf zwei Motorräder. Für regelmäßige Leser von SPEEDWEEK.com ist das Fahrer-Duo keine Überraschung.

Seit 2022 ist Motoxracing in der Superbike-Kategorie dabei, im ersten Jahr mit Roberto Tamburini, 2023 und 2024 mit dem ehemaligen Britischen Meister Bradley Ray. Während der Engländer in die nationale Serie zurückkehrt, erfüllt sich Teameigentümer Sandro Carusi einen Lebenstraum und tritt in der Superbike-WM 2025 mit zwei Fahrern an.

Schon in diesem Jahr sahen wir in Cremona, Estoril und Jerez zwei Motox-Piloten auf der Strecke, aber keiner von ihnen wird im nächsten Jahr mit dem italienischen Team starten. Wie SPEEDWEEK.com vor einer Woche berichtet hatte, wird Supersport-Pilot Bahattin Sofuoglu in die Superbike-Kategorie aufsteigen. Für den Türken ist es eine Rückkehr, denn mit Motoxracing war er einst in der Supersport-WM 300 verbunden.

«Ich freue mich sehr, wieder mit meinem ehemaligen Team zu fahren. Wir hatten Erfolg und Podiumsplätze in der 300er-WM, jetzt sind wir wieder zusammen in der Königsklasse», freute sich Sofuoglu. «Mein Plan ist es, so schnell wie möglich bereit zu sein, um dieses neue und aufregende Kapitel meiner Karriere zu beginnen. Um mich mit der R1 vertraut zu machen, habe ich mir bereits eine Straßenversion zugelegt und warte auf die ersten Tests.»

Die zweite R1 wird der spanische Routinier Tito Rabat pilotieren. Der Spanier fuhr zuletzt bei Puccetti Racing eine Kawasaki. «Ich denke, dass die Yamaha ein Motorrad ist, das einfacher abzustimmen ist als andere Motorräder, sodass auch ein privates Team konkurrenzfähig sein kann», hofft der 35-Jährige. «Unser anfängliches Ziel sind die Top-12, aber wir werden sehen, wie sich die Dinge im Laufe der Saison entwickeln.»

Nach der Bestätigung von Rabat und Sofuoglu bei Motoxracing ist nur noch der zweite Fahrer bei Petronas Honda offen, dann ist das Feld für 2025 komplett.

Teams und Fahrer Superbike-WM 2025:

Ducati:

Aruba.it: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Elf Marc VDS: Sam Lowes (GB)

MGM Bonovo: Scott Redding (GB)

Barni Spark: Danilo Petrucci (I), Yari Montella (I)

Motocorsa: Ryan Vickers (GB)

Go Eleven: Andrea Iannone (I)



Yamaha:

Pata Prometeon: Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT: Remy Gardner (AUS), Dominique Aegerter (CH)

Motoxracing: Tito Rabat (E), Bahattin Sofuoglu (TR)



Honda:

HRC: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

MIE Petronas: Tarran Mackenzie (GB), ?



Kawasaki:

Bimota by KRT: Alex Lowes (GB), Axel Bassani (I)

Puccetti: Garrett Gerloff (USA)



BMW:

ROKiT: Toprak Razgatlioglu (TR), Michael van der Mark (NL)