Schlechtwetter: Bimota packt zusammen – BMW fährt

Für Dienstag und Mittwoch ist im MotorLand Aragon der zweite Wintertest der Superbike-WM angesetzt, doch die schlechte Wettervorhersage behält recht.

Nach dem ersten großen Wintertest am 22./23. Oktober in Jerez fuhren das Bimota-Werksteam sowie das BMW-Testteam weiter nach Alcaniz, wo am 29./30. Oktober im MotorLand Aragon getestet werden sol. Dann ebenfalls mit dabei: Das ROKiT-Team mit Weltmeister Toprak Razgatlioglu und Michael van der Mark.

Die schlechte Wettervorhersage hat sich bewahrheitet, am Dienstagvormittag ist die Strecke nass und die Aussichten für den restlichen Tag sowie Mittwoch sind nicht besser. Bimota entschied deshalb bereits vor dem Mittag zusammenzupacken, da Alex Lowes und Axel Bassani nur maximal zehn Testtage zur Verfügung haben und diese bestmöglich genutzt werden sollen. Aus diesem Grund blieb auch das Boxentor bei Razgatlioglu und van der Mark geschlossen.

BMW-Testfahrer Sylvain Guintoli drehte einige Runden und war mit einem neuen Aerodynamikpaket unterwegs, das größere Änderungen für die nächste Saison vermuten lässt.

Der letzte Wintertest in diesem Jahr ist für 26./27. November in Jerez angesetzt, bevor es Ende Januar in Jerez und Portimao weitergeht. Dann wird das Material nach Australien geschickt, wo am 17./18. Februar der offizielle Dorna-Test stattfindet und am folgenden Wochenende die WM-Saison auf Phillip Island eröffnet wird.