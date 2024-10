SBK-Kalender 2025 ist fix: 12 Events – keine Türkei

In den vergangenen Monaten führte Promoter Dorna intensive Gespräche mit möglichen neuen Austragungsorten für die Superbike-WM 2025. Beim Blick auf den provisorischen Kalender macht sich Ernüchterung breit.

Das Grundgerüst mit elf Veranstaltungen stand schon länger, SPEEDWEEK.com berichtete regelmäßig darüber. Neu hinzu kommt für 2025 lediglich der Balaton Park Circuit in Ungarn am Plattensee, dort wird am Wochenende 25.–27. Juli gefahren.

Die Verantwortlichen des Slovakia Rings haben beschlossen ihre Strecke erst den Vorgaben der Superbike-WM anzupassen, bevor sie in Vertragsverhandlungen mit der Dorna gehen. Die Piste wird deshalb frühestens 2026 im Kalender auftauchen.

Trotz großer Bemühungen wird es auch keinen Event in der Türkei geben. Der Istanbul Park Circuit hat einen neuen Eigentümer und will die Strecke zurück auf die Landkarte internationaler Rennserien bringen. Doch bislang gibt es weder von der türkischen Regierung eine Zusicherung auf Unterstützung noch wurde ein Hauptsponsor gefunden – womit die Verhandlungen mit der Dorna vorerst auf Eis liegen.

Die Superbike-Weltmeisterschaft beginnt traditionell am letzten Februar-Wochenende auf der malerischen Rennstrecke auf Phillip Island in Südaustralien. 2025 ist der Termin 21.–23. Februar, am Montag und Dienstag (17./18. Februar) davor ist auf der gleichen Piste der offizielle Test von Promoter Dorna.



Most rückt wie berichtet vom Hochsommer in den Mai, Cremona ebenfalls und nimmt den früheren Termin von Monza ein.



Am Saisonende sehen wir das gleiche Iberien-Triple wie dieses Jahr mit Aragon, Estoril und Jerez.



Positiv: Im Kalender gibt es bis auf die Sommerpause im August keine großen Lücken wie in den vergangenen Jahren.



Bei allen zwölf Events sind die Klassen Superbike und Supersport dabei, die Supersport-300- und Frauen-WM nur bei ausgewählten.

Provisorischer Kalender SBK-WM 2025:

21.–23. Februar – Phillip Island/Australien

28.–30. März – Portimao/Portugal *

11.–13. April – Assen/Niederlande ***

02.–04. Mai – Cremona/Italien **

16.–18. Mai – Most/Tschechien *

13.–15. Juni – Misano/Italien *

11.–13. Juli – Donington Park/Großbritannien **

25.–27. Juli – Balaton Park/Ungarn **

05.–07. September – Magny-Cours/Frankreich ***

26.–28. September – Aragon/Spanien *

10.–12. Oktober – Estoril/Portugal *

17.–19 Oktober – Jerez/Spanien ***



* mit Supersport-300-WM

** mit Frauen-WM

*** mit Supersport-300- und Frauen-WM