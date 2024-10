Bester Privatier Danilo Petrucci: Ein intensives Jahr

Der Dreifach-Sieg bei seinem Heimrennen in Cremona war der Höhepunkt von Danilo Petrucci in der Superbike-WM 2024. Der Barni Ducati-Pilot zeigte in der zweiten Saisonhälfte aber auch sonst starke Leistungen.

Danilo Petrucci ist einer der Gewinner der Superbike-WM 2024. Denn der beliebte Italiener beendete die Saison als bester Kundenpilot und zeigte im Vergleich zu seiner Rookie-Saison eine deutlich bessere Performance. Drei Siege und zehn Podestplätze fuhr der 34-Jährige als WM-Fünfter mit 307 Punkten ein – 2023 waren es nur drei Podestplätze und mit 228 Punkten wurde er WM-Siebter.

Ganz erstaunlich sein Auftritt in Cremona, als Petrucci als erster Privatier überhaupt alle drei Rennen gewinnen konnte. Außerdem: Der frühere MotoGP-Pilot absolvierte mit 58 die viertmeisten Führungsrunden, nur vier weniger als der zweifache Weltmeister und Ducati-Werkspilot Alvaro Bautista.

«Ich bin ziemlich zufrieden. Die Saison war sehr intensiv, aber wir hatten eine gute Phase», sagte der Barni-Pilot im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Wenn man an der Spitze kämpft, möchte man immer ganz vorn sein. In den letzten Rennen haben wir das geschafft und führten Rennen an. In Estoril waren die Ergebnisse nicht so gut, dennoch lag ich im ersten Lauf und im Superpole-Race in Führung, dazu in Aragon Lauf 1.» Und natürlich in Cremona!

Die meisten Runden in Führung liegend fuhr Weltmeister Toprak Razgatlioglu (BMW/248) vor Nicolò Bulega (Ducati/127) sowie Bautista (62) und Petrucci (58).