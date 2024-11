EICMA 2024: Präsentationen, Sensationen, Interviews 04.11.2024 - 13:11 Von Kay Hettich

© WorldSBK Danilo Petrucci ist bei Autogrammjägern beliebt

In wenigen Tagen beginnt in Mailand einer der wichtigsten Motorradmessen, die EICMA. Die Superbike-WM ist mit der beliebten Paddock-Show vertreten, bei der sich Top-Piloten die Klinke in die Hand geben.