Ryan Vickers (Ducati): «Vorhersagen unmöglich» 07.11.2024 - 17:26 Von Mike Powers

© Gold & Goose Rookie Ryan Vickers ist für die Superbike-WM 2024 schwer einzuschätzen

Als einer von mindestens drei Rookies in der Superbike-WM 2025 steht Ryan Vickers im Ducati-Team Motocorsa vor einer großen Herausforderung. In der BSB hat sich der Engländer in diesem Jahr als Siegfahrer etabliert.