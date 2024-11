Wer beim letzten Wintertest 2024 in Jerez dabei ist

Auch im Süden Europas hält allmählich der Winter Einzug. Der Jerez-Test Ende November wird für Teams und Fahrer der Superbike- und Supersport-WM 2025 eine der letzten Gelegenheiten sein.

Das Reglement der Superbike-WM verbietet zwar keine Tests im Dezember oder Januar, tatsächlich wird dieser Zeitraum aber nur selten für Testfahrten genutzt. Denn schon seit einigen Jahren ist auch im Süden Spaniens das Wetter nicht konstant. Oft machten Regen oder niedrige Temperaturen einen seriösen Testbetrieb unmöglich und die lange Anreise erwies sich am Ende als Zeit- und Geldverschwendung.

Der Jerez-Test am 26. und 27. November wird daher die wahrscheinlich letzte Gelegenheit sein, einen regulären Test in diesem Jahr zu absolvieren. Angesichts limitierter Testtage haben sich aber vergleichsweise wenige Teams angemeldet.

Bekannt war das Ausrücken von Superbike-Rückkehrer Bimota mit Alex Lowes und Axel Bassani. Marc VDS-Pilot Sam Lowes ist als einziger Ducati-Vertreter dabei. Das neue Kawasaki-Werksteam Puccetti Racing schickt Garrett Gerloff auf die Strecke. Außerdem wird das Pata Prometeon Yamaha-Werksteam mit Jonathan Rea und Andrea Locatelli testen.

Während die Superbike-Abteilung der Honda Racing Corporation mit Abwesenheit glänzt, werden die vier MotoGP-Piloten in Jerez testen. BMW entsendet nur das Testteam mit Sylvain Guintoli und Markus Reiterberger. Nachdem der Aragon-Test ins Wasser gefallen war, deutete Weltmeister Toprak Razgatlioglu jedoch an, dass er die neue M1000RR zu einem späteren Zeitpunkt testen möchte – möglicherweise also in Jerez.

Angemeldet haben sich die Supersport-Teams Petronas Honda (Kaito Toba, Khairul Idham Bin Pawa), Ten Kate Yamaha (Stefano Manzi, Yuki Okamoto) sowie Renzi Corse Ducati (offen).