Andrea Iannone (Ducati): «Keine Ausreden in SBK 2025»

Mit einem Sieg und mehreren Podestplätzen fuhr Superbike-Rookie Andrea Iannone eine starke Saison. Der Go Eleven Ducati-Pilot weiß, dass die Messlatte im kommenden Jahr höher liegt.

Andrea Iannone war der prominenteste Neuzugang in der Superbike-WM 2024. Der frühere MotoGP-Pilot kehrte nach vier Jahren Rennpause auf die internationale Bühne zurück. Bereits beim Saisonauftakt in Australien brauste der Italiener in der Superpole sensationell auf Platz 2 und in seinem ersten Rennen als Dritter auf das Podest!



Die Saison beendete Iannone mit einem Sieg (Aragon/Lauf 1) und insgesamt fünf Podien als WM-Achter. Sechs Nuller verhinderten eine bessere Endplatzierung.

Der 35-Jährige wird auch 2025 mit dem Ducati-Team Go Eleven an der Superbike-Weltmeisterschaft teilnehmen. In einem wochenlangen Poker erreichte Iannone eine bessere Unterstützung von Ducati.



«Für meine erste Saison war es so okay», sagte Iannone im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Auf neuen Strecken hatte ich ohnehin Probleme. Ich tat mich etwa in Magny-Cours schwer, die Strecke zu lernen. Die wechselnden Bedingungen an dem Wochenende machten es noch schwieriger. Als Rookie musste ich lernen und zunächst das gesamte Umfeld besser verstehen.»

Der Ducati-Pilot ist sich bewusst: In diesem Jahr wurden Siege von ihm nicht erwartet, nach seiner Performance als Rookie aber sehr wohl.



«In meinem zweiten Jahr gibt es aber keine Ausreden mehr», grübelte Iannone. «Ich verlange deshalb 100 Prozent von mir selbst – aber eben von dem Paket, das ich zur Verfügung haben werde.»