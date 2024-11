Toprak Razgatlioglu (BMW): «Bulega sehr talentiert»

In der Superbike-WM 2024 lief es früh auf ein Duell zwischen Toprak Razgatlioglu und Nicolò Bulega um den WM-Titel hinaus. Was der BMW-Star von seinem Gegner hält.

Es war Nicolò Bulega zu verdanken, dass die Superbike-WM 2024 erst beim Saisonfinale in Jerez entschieden wurde – und natürlich auch dem Unfall von Toprak Razgatlioglu in Magny-Cours, weshalb der Türke zwei Meetings zum Zuschauen verdammt war. Am Ende war es aber eine eindeutige Angelegenheit für das Aushängeschild von BMW, der mit 527 zu 484 Punkte den jungen Italiener mit der schnellen Ducati besiegte und die Weltmeisterschaft für sich entschied.

Aber Razgatlioglu war beeindruckt vom Ducati-Piloten, der als Rookie sechs Siege und 24 Podestplätze erreichte. «Grundsätzlich haben wir viel miteinander gekämpft, aber er hat einen unglaublichen Job gemacht», lobte der Türke. «Alle waren sehr überrascht, dass er in seinem ersten Jahr so gute Arbeit geleistet hat. Er scheint ein großes Talent zu sein. Ich denke, er ist ein kommender Weltmeister. Nächstes Jahr wird er stärker sein und ich hoffe, wir sind es auch!»

Bekanntlich wird Razgatlioglu seine angestammte Startnummer 54 für die kommende Saison ablegen. «Als ich zu BMW wechselte, waren alle sehr herzlich und hungrig nach dem Titel. Alle haben sehr hart gearbeitet, und Mickey hat mir geholfen. Das ist gute Teamarbeit, nicht nur von meiner Seite aus, sondern von allen. Wir sind wie eine Familie», betonte der 57-fache Sieger. «Ich bin sehr glücklich für BMW und für das Team. Normalerweise mag ich die #1 nicht besonders, ich bevorzuge die #54. Aber BMW hat es verdient, deshalb werde ich für BMW die #1 benutzen.»