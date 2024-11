SBK-WM 2024: Bautista und Sam Lowes die Sturzkönige

Die Superbike-WM 2024 war großartig, hinsichtlich Unfälle war es aber kein gutes Jahr. Mit 652 Stürzen wurden so viele wie lange nicht mehr gezählt. Angeführt wird die Statistik von Álvaro Bautista und Sam Lowes.

Die Superbike-WM 2024 endete mit dem WM-Titel für BMW-Star Toprak Razgatlioglu geschichtsträchtig. Es war der erste Gewinn für den bayerischen Hersteller und der Türke gewann mit 13 Rennen in Serie so viele in Folge wie kein Pilot vor ihm. Insgesamt räumte Razgatlioglu sogar 18 Siege ab.

Aber auch die alljährliche Sturzstatistik von Promoter Dorna ist außergewöhnlich. Mit 652 Stürzen waren es so viele wie lange nicht mehr – es ist die einzige Saison in den vergangenen sechs Jahren mit über 600 Stürzen. Dies liegt zwar auch an der neuen Frauen-WM, die mit 62 Stürzen an sich nicht sonderlich aus dem Rahmen fällt, aber auch die verbleibenden 590 Ausrutscher in Superbike-WM und den beiden Supersport-Serien sind herausragend – 2021 waren es 576.

Ist die Superbike-Kategorie mit 171 Stürzen nicht sonderlich auffällig, trifft dies auf die Ducati-Piloten Alvaro Bautista (Aruba.it) und Sam Lowes (Marc VDS) nicht zu: Beide warfen ihr Motorrad jeweils 17 Mal neben die Strecke und führen die Statistik serienübergreifend an. Im Vergleich dazu der Weltmeister: Razgatlioglu stürzte lediglich zweimal!

Supersport-Pilot Tom Edwards rutschte 14 Mal aus – auch ein Ducati-Pilot. Die 300er-Kategorie wird von Unai Calatayud (Yamaha) mit zehn Stürzen angeführt. Bei den Frauen liegt Mallory Dobbs mit neun Crashs vorn.