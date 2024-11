Toprak Razgatlioglu (BMW): MotoGP 2026 – oder nie

Worte, die wie eine Warnung klingen. Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu wird seinen BMW-Vertrag im nächsten Jahr erfüllen, danach ist er offen für Angebote aus der MotoGP. Das Zeitfenster schließt sich.

Mit seinen 28 Jahren ist Toprak Razgatlioglu im besten Superbike-Alter. Álvaro Bautista ist mit fast 40 Jahren noch konkurrenzfähig, und in diesem Jahr war das halbe Teilnehmerfeld über 30 Jahre alt. Aber der BMW-Star möchte seine Karriere noch mit einem Wechsel in die MotoGP krönen und weiß, dass im anderen Fahrerlager die Uhren anders ticken. Der neue Weltmeister Jorge Martin (Pramac Ducati) ist 26 Jahre alt, der am vergangenen Wochenende entthronte zweifache Weltmeister Pecco Bagnaia ist ein Jahr älter.

Deshalb versuchte Manager und Mentor Kenan Sofuoglu, den Vertrag mit BMW nach nur einem Jahr einvernehmlich zu beenden – wie wir wissen, ohne Erfolg. 2025 wird Razgatlioglu seinen Vertrag in der Superbike-WM erfüllen und eine erfolgreiche Titelverteidigung versuchen.

«Für 2026 bin ich frei», betonte Razgatlioglu gegenüber Sky Italia. «Ich weiß nicht, ob wir mit einigen Teams sprechen werden, um zu sehen, ob es eine Chance auf einen Vertrag gibt, damit ich in das Fahrerlager wechseln kann. Ich habe immer noch diesen Traum, aber wenn es für 2026 nicht klappt, werde ich nicht mehr darüber nachdenken. Immerhin werde ich älter und für mich ist das die letzte Chance.»

Auch Marco Melandri mahnte kürzlich an die Adresse von Razgatlioglu, dass es für einen MotoGP-Wechsel bald zu spät sein könnte.

Sofuoglu beteuerte im Juli, dass für Toprak nur ein MotoGP-Werksteam infrage kommt.