Neu: Freie Drehzahl, aber Begrenzung der Benzinmenge 22.11.2024 - 15:15 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Wie hoch die V4R in der SBK-WM 2025 dreht, entscheidet Ducati selbst

Am 20. November wurden von der FIM Änderungen am Reglement der Superbike-WM veröffentlicht. Die Motorräder sollen langsamer und sparsamer werden. Was mit der Begrenzung der Benzinmenge erreicht werden soll.