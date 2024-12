Sam Lowes: «Alex ist eine schlechte Kopie von mir»

Nach vielen Jahren traten die eineiigen Zwillinge Alex und Sam Lowes in der Superbike-WM 2024 gegeneinander an. Die Engländer tragen ihre Rivalität augenzwinkernd zur Schau.

Das Bruderduell zwischen Alex und Sam Lowes wurde in der Superbike-WM 2024 mit Spannung erwartet, auf der Rennstrecke kam es jedoch nur selten zu Begegnungen. Der etablierte Alex hatte als WM-Vierter deutlich die Nase vorn, während der aus der Moto2 gewechselte Sam als Rookie ordentlich Lehrgeld zahlte – nur WM-18.

Mit dem Mund ist der Marc VDS Ducati-Pilot jedoch etwas flotter. «Er ist wie eine Kopie von mir, aber eine Kopie ist bekanntlich nie besser als das Original. Wie eine gebrannte DVD, die ruckelt», scherzte Sam im Pipedreams-Podcast. «Aber im Ernst, bei uns ist alles gleich. Wir stehen uns so nahe, dass es schön ist, dass wir jetzt auch gegeneinander antreten. Es war lange her – ich glaube 2010 in der BSB Supersport. Ich habe gewonnen, aber es waren keine fairen Voraussetzungen. Wir sind einander harte Gegner, dennoch möchte ich immer, dass er gut abschneidet.»

Beobachtet man die beiden Engländer, stellt man schnell fest: Sie sind ein Herz und eine Seele. «Tatsächlich sind wir uns erschreckend ähnlich. Wir machen alles gleich – wir lieben Racing, Golf, unsere Familien», gab der Ducati-Pilot zu. «Im Grunde sind wir eine Person, was mitunter hart für mich ist, denn ich habe selbst Zwillinge und werde ständig daran erinnert.»