Vor Superbike-Debüt: Sofuoglu musste operiert werden

Mit nur 21 Jahren wird Bahattin Sofuoglu in der Superbike-WM 2025 sein Debüt geben. Bevor er seine Yamaha R1 fahren kann, musste sich der Türke jedoch ins Krankenhaus begeben.

Es war eine Überraschung, als Bahattin Sofuoglu von Motoxracing als zweiter Fahrer für die Superbike-WM 2025 verpflichtet wurde. Der junge Türke hatte die diesjährige Supersport-WM nur als Zwölfter beendet und stand meistens im Schatten seines MV Agusta-Teamkollegen Marcel Schrötter. Bahattin fuhr bereits 2021 in der Supersport-WM 300 für das italienische Team und wird eine private Yamaha R1 fahren.

Der 21-Jährige hatte in diesem Jahr 13 Stürze, davon acht in einem Rennen. Folgenschwer war jedoch nur ein Ausrutscher im Qualifying in Portimão, bei dem sich Sofuoglu am rechten Knie verletzte und beide Rennen verpasste. Die Folgen behinderten den Sohn eines Cousins von Kenan Sofuoglu bis zum Saisonende.

«Es gab keine ausreichende Pause, deshalb ist er damit weiter Rennen gefahren», bestätigte der fünffache Supersport-Weltmeister. «Jetzt hat er genug Zeit für eine Operation.»

Der Eingriff wurde erfolgreich in der Privatklinik Beyhekim Hastanesi in Adapazarı/Sakarya durchgeführt. «Der Unfall in Portugal hat meinen Körper hart getroffen. Ich habe nun eine Operation machen lassen und erhole mich jetzt davon – alles ist gut gelaufen», teilte Bahattin mit.