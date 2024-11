Stars der Superbike-WM in Suzuka: 2025 wieder möglich 23.11.2024 - 12:25 Von Kay Hettich

© Honda Xavi Vierge (li) hat das Suzuka 8h 2023 gewonnen

Weil das Endurance-Spektakel in Suzuka in diesem Jahr mit dem Superbike-Meeting in Most kollidierte, waren keine WM-Piloten am Start. Zur Freude der Honda Racing Corporation wurden die Kalender 2025 besser abgestimmt.