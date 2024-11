Jerez-Test: Zwei Bimota vor Yamaha, Kawasaki, Ducati

Mit einer starken Vorstellung der Bimota-Piloten Alex Lowes und Axel Bassani endete der Wintertest der Superbike-WM auf dem Circuito de Jerez. Marcel Schrötter (Ducati) setzte sich an die Spitze der Supersport-Kategorie.

Das Wetter im Süden Spaniens meinte es gut mit den in Jerez anwesenden Piloten der Superbike- und Supersport-WM. Nach einem bewölkten Dienstag bot der zweite Testtag viel Sonnenschein und wohl die besten Bedingungen, die man sich Ende November wünschen kann.

Am Mittwochvormittag hatte Jonathan Rea in 1:38,610 min die bis dahin schnellste Rundenzeit gefahren, doch am Nachmittag sorgte Bimota-Ass Alex Lowes in 1:38,355 min für die Testbestzeit. Der Engländer war damit nur 0,053 sec langsamer als in der Superpole am Rennwochenende mit der Kawasaki.

Wegen der limitierten Testtage fuhren die Lowes und sein Teamkollege Axel Bassani lediglich am zweiten Testtag. Kleine Randnotiz: Der Italiener scheint mit dem Chassis der KB998 besser zurechtzukommen als in diesem Jahr mit der ZX-10RR und war nur 0,003 sec langsamer!

Rea verbesserte sich auf eine 1:38,452 min und beendete den Test als Dritter. Übrigens: Die Top-3 spulten am Mittwoch jeweils über 80 Runden ab!

Garrett Gerloff, in der Superbike-WM 2025 das Aushängeschild von Kawasaki, und Ducati-Privatier Sam Lowes büßten 0,4 sec auf das Trio an der Spitze ein. Man kann davon ausgehen, dass die Top-5 ihre schnellste Zeit mit einem Qualifyer fuhren.

Andrea Locatelli erledigte für Yamaha die meiste Testarbeit und ließ sich eine 1:39,508 min notieren.

Doch wie immer bei Testfahrten gilt: Die Zeiten haben kaum Aussagekraft, weil die Teams sehr unterschiedliche Programme verfolgen.

Von den anwesenden Supersport-Piloten markierte am Ende Ducati-Neuling Marcel Schrötter in 1:43,253 min die beste Rundenzeit. Der Bayer fuhr in Jerez erstmals mit dem Weltmeistermotorrad der vergangenen zwei Jahre.

Der Jerez-Test in dieser Woche war möglicherweise doch nicht der letzte Akt der Superbike-WM in diesem Jahr. Wie SPEEDWEEK.com in Erfahrung brachte, möchte BMW Weltmeister Toprak Razgatlioglu und seinem ROKiT-Teamkollegen Michael van der Mark bis Weihnachten einen Test mit der neuen M1000RR ermöglichen, sofern es das Wetter zulässt.